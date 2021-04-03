"Непоколебимая" поддержка Киева рассмешила американцев: "Джо начнёт войну с русскими через 3… 2… 1…"

Жители США в недоумении, о какой "непоколебимой" поддержке Киеву заявляют в Вашингтоне. Пользователи отмечают, что, по всей видимости, президент США готов на всё, чтобы оттянуть внимание народа от внутренних проблем. "Джо начнёт войну с русскими, чтобы оттянуть внимание от кризиса на границе через 3… 2… 1…" - отмечает комментатор под ником Completely Average.

В США недоумевают из-за пафосных реляций на тему поддержки Украине. Читатели таблоида Daily Mail отмечают, что хозяину Белого дома пора сосредоточиться на проблемах своей страны.

Так, в ответ на публикацию о том, что русские "не просто так" проводят учения на рубежах Незалежной, англоязычные пользователи отмахиваются. По их мнению, американцам пора позаботиться о своих границах, а не о чужих.

Комментатор под ником Completely Average убежден, что ситуация может дойти до того, что Джо Байден решится на открытое противостояние с русскими, "чтобы оттянуть внимание от кризиса на границе через 3… 2… 1".

"Байдену даже на трапе борта номер один тяжело устоять, а вы говорите - против России", - добавляет Johnny 229.

"Путин - самый могущественный человек на планете, Китай - самая могущественная страна. А Байден… просто Байден", - заметил AnAngloSaxonView.

Накануне президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России ранее заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной - очередной вымысел Киева, передаёт РИА Новости.