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"Непоколебимая поддержка": Страны Запада обсудили напряжённость у границ Украины
08 апреля 2021, 12:10 • 93 • Политика
Представители США, Великобритании, Канады, Польши и Литвы обсудили военную активность России у границ Украины. Глава МИД Польши отправится со срочным визитом в Киев из-за "угрозы миру".
Ряд западных стран провели встречу, на которой обсуждался рост военной активности России около границы с Украиной.
Во встрече участвовали делегаты из США, Канады, Великобритании, Польши и Литвы. Встречу организовал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
Участники встречи выразили "непоколебимую поддержку" территориальной целостности, суверенитета Украины, а также стремления страны в евроатлантические структуры. Стороны объявили о решимости провести обучение военных.
По итогам встречи Госдепартамент США сделал заявление, в котором указал на "дестабилизирующие действия России", подрывающие деэскалацию напряжённости, достигнутую "соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года". Об этом сообщает "РИА Новости".
Также МИД Польши объявил, что 8 апреля состоится "чрезвычайный, срочный визит министра Збигнева Рау в Киев". В ведомстве подчеркнули, что визит главы МИД Польши "связан с угрозой миру у границ Украины".
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