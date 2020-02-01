"Неподобающий разговор": Увольняется помощница, присутствовавшая при скандальном звонке Трампа Зеленскому

Решила уволиться Дженнифер Уильямс - специальный советник вице-президента США Майкла Пенса. Она стала свидетельницей телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Считается, что именно во время этих переговоров американский политик якобы оказал давление на Зеленского. После этого была запущена процедура импичмента.

Трампа обвинили в том, что он пытался договориться с Зеленским. Якобы в обмен на финансы и военную помощь украинский президент должен был инициировать дело на Хантера Байдена. Его отец Джо Байден должен был стать конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Уильямс уже дала показания в Конгрессе США. Она заявила, что переговоры показались ей "необычными и неподобающими", пишет Lenta.ru.