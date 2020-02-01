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"Неподобающий разговор": Увольняется помощница, присутствовавшая при скандальном звонке Трампа Зеленскому

01 февраля 2020, 04:39  •  117 • В мире
В США решила покинуть свою должность помощница вице-президента США Майкла Пенса по делам Европы и России Дженнифер Уильямс. Женщина была свидетельницей телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Считается, что именно во время этих переговоров американский политик якобы давил на своего коллегу. Давая показания в Конгрессе США, Уильямс заявила что этот разговор показался ей "необычным и неподобающим". Причины её ухода не уточняются.
Решила уволиться Дженнифер Уильямс - специальный советник вице-президента США Майкла Пенса. Она стала свидетельницей телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Считается, что именно во время этих переговоров американский политик якобы оказал давление на Зеленского. После этого была запущена процедура импичмента.
Трампа обвинили в том, что он пытался договориться с Зеленским. Якобы в обмен на финансы и военную помощь украинский президент должен был инициировать дело на Хантера Байдена. Его отец Джо Байден должен был стать конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.
Уильямс уже дала показания в Конгрессе США. Она заявила, что переговоры показались ей "необычными и неподобающими", пишет Lenta.ru.

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