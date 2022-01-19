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"Неподкупный" Ганапольский с канала Порошенко послал всех на три буквы: "Перед кем оправдываться?"
19 января 2022, 18:00 • 114 • Политика
"Неподкупный" либеральный журналист Матвей Ганапольский, работающий на канале Порошенко, послал всех своих критиков на три буквы после вопроса о политической ангажированности. "Перед кем мне оправдываться?" - возмутился он.
Бывший ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Матвей Ганапольский, который несколько лет назад сбежал на Украину и теперь работает на телеканале Петра Порошенко "Прямой", отказался отвечать на вопрос о своей честности.
Неудобную тему поднял журналист "Эха" Александр Плющев. Во время интервью с Ганапольским, которое он выложил в своём YouTube-канале, Плющев задал вопрос о предвзятости своего собеседника.
- поинтересовался он.
Ответ был категоричен: "Идите на …". Ганапольский твёрдо заявил, что не собирается ничего никому доказывать, и почему-то перевёл разговор на слухи о своей зарплате, которые гуляют по интернету:
Позже, уже отвечая на другой вопрос, Ганапольский добавил, что является сторонником Петра Порошенко и его партии "Европейская солидарность". И что он "просто журналист".
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