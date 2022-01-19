"Неподкупный" Ганапольский с канала Порошенко послал всех на три буквы: "Перед кем оправдываться?"

"Неподкупный" либеральный журналист Матвей Ганапольский, работающий на канале Порошенко, послал всех своих критиков на три буквы после вопроса о политической ангажированности. "Перед кем мне оправдываться?" - возмутился он.

Бывший ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Матвей Ганапольский, который несколько лет назад сбежал на Украину и теперь работает на телеканале Петра Порошенко "Прямой", отказался отвечать на вопрос о своей честности.

Неудобную тему поднял журналист "Эха" Александр Плющев. Во время интервью с Ганапольским, которое он выложил в своём YouTube-канале, Плющев задал вопрос о предвзятости своего собеседника.

Вас часто критикуют за то, что вы работаете на канале Порошенко. Именно этим и продиктована ваша позиция, она просто проплачена. Что вы им отвечаете?

- поинтересовался он.

Ответ был категоричен: "Идите на …". Ганапольский твёрдо заявил, что не собирается ничего никому доказывать, и почему-то перевёл разговор на слухи о своей зарплате, которые гуляют по интернету:

Хороший ответ, нормальный? Я что, оправдываться, что ли, буду? Перед кем? Ты ещё посмотри мою зарплату в интернете. Могу процитировать: 100 тыс. долларов. Ничего ценник. Часть Порошенко выплачивает конфетами.

Позже, уже отвечая на другой вопрос, Ганапольский добавил, что является сторонником Петра Порошенко и его партии "Европейская солидарность". И что он "просто журналист".