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"Непереводимая" фраза Лаврова запутала американцев: Виноват журналист CNN

28 января 2022, 20:45  •  361 • Политика
Американский журналист Марквардт не смог перевести слова Лаврова о "чижике" и запутал американцев. Теперь все пытаются "расшифровать" послание главы МИД России.
Журналист CNN неправильно перевёл слова главы МИД России Сергея Лаврова и спровоцировал бурю обсуждений. Теперь все пытаются выяснить, что имел в виду министр иностранных дел России.
Речь идёт о переводе фразы Лаврова, сказанной в недавнем интервью журналистам радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда". Говоря о разногласиях России и США, глава МИД воспользовался яркой метафорой.
Что касается мячей, мы в разные игры играем: у них, может быть, там бейсбольный мяч, у нас - чижик от лапты,
- сказал глава МИД, комментируя заявление США, что "мяч на стороне России".
Однако американский журналист CNN Александр Марквардт не осилил перевод столь сложной для иностранного уха фразы. Поэтому он решил "упростить" слова Лаврова, однако в итоге всех только запутал.
Мы играем в разные игры: они играют в бейсбол, а мы - в российские игры,
- перевёл он слова главы МИД России.
Отсутствие конкретного указания на то, в какую же игру играют русские, сразу спровоцировало горячие обсуждения в соцсетях. Все наперебой начали гадать, какие "русские игры" имел в виду Лавров и не является ли это скрытым намёком на что-то.
Интересно, какие же именно это "русские игры"?
- задаётся вопросом в Twitter коллега американского журналиста с CNN Фредерик Плейтген.
То есть не переговоры, а ультиматум?
- пытается "расшифровать" послание пользователь под ником @KimTomp11872840.
Также в комментариях перебирают все известные русские игры и пытаются экстраполировать их на текущую ситуацию.

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