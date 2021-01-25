"Непедагогический подход, но...": Норкин о том, что надо было сделать с участниками протестов

В новом выпуске программы "Место встречи" Андрей Норкин подвёл итоги несанкционированных митингов в России, которые прошли 23 января. Общая численность участников акций, по оценке журналиста, была небольшой, хотя география была достаточно широкой.

Кроме того, Норкин обратил внимание, что в акциях участвовало много подростков, из-за чего сложилось впечатление, что оппозиция окончательно сделала ставку на эту возрастную категорию.

Норкин попросил Роскомнадзор его не осуждать за шутку и описал картинку на политическую злобу дня с изображением ремня в мужской руке и грубоватой подписью.

"Попа в полоску, обгажен диван - папа устроил антимайдан", - таково приблизительное содержание двустишия, продекламированного Норкиным.

Журналист признал, что это, конечно, "непедагогический подход", но большинству этого как раз и не хватало.