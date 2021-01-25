Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
Главная / Политика

"Непедагогический подход, но...": Норкин о том, что надо было сделать с участниками протестов

25 января 2021, 23:35  •  104 • Политика
Телеведущий Андрей Норкин высказался о незаконных акциях протеста, прошедших в России 23 января. По его словам, большинству из вышедших на улицы просто не хватает "ремня". Хоть это и непедагогический метод, но, добавил журналист, в данном случае он был бы уместным.
В новом выпуске программы "Место встречи" Андрей Норкин подвёл итоги несанкционированных митингов в России, которые прошли 23 января. Общая численность участников акций, по оценке журналиста, была небольшой, хотя география была достаточно широкой.
Кроме того, Норкин обратил внимание, что в акциях участвовало много подростков, из-за чего сложилось впечатление, что оппозиция окончательно сделала ставку на эту возрастную категорию.
Норкин попросил Роскомнадзор его не осуждать за шутку и описал картинку на политическую злобу дня с изображением ремня в мужской руке и грубоватой подписью.
"Попа в полоску, обгажен диван - папа устроил антимайдан", - таково приблизительное содержание двустишия, продекламированного Норкиным.
Журналист признал, что это, конечно, "непедагогический подход", но большинству этого как раз и не хватало.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
25 января 2021, 10:45
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
25 января 2021, 03:25
Захарова ответила на "истерику" США: "Придётся объясниться"
25 января 2021, 01:35
"Окончательно охамели": Рогозин чисто по-русски ответил Макфолу и получил бан от Facebook
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2021, 08:50
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую правду
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
20 января 2021, 09:45
Кто пустил этих, кто позволил? — как Киев устроил истерику на минских переговорах
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
24 января 2021, 11:50
В Германии испугались последствий заморозки "Северного потока - 2"
23 января 2021, 16:30
В центре Москвы проходит несогласованный митинг
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.