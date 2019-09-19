"Неотложный вопрос": Тревожное обещание Трампа своему коллеге напугало всю разведку США

Один из сотрудников национальной разведки, как только узнал о секретном разговоре американского лидера со своим коллегой, тут же доложил о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону.

Как пишет The Washington Post, весь разговор держат в секрете. Источник издания не стал уточнять ни собеседника Трампа, ни обещание, которое дал президент США в этой беседе. Известно лишь то, что, узнав об этом, Майкл Аткинсон тут же распорядился присвоить статус "неотложного вопроса" данному сообщению.

Собственно, этот статус обязывает уведомить об этом профильные комитеты конгресса США. В итоге эту информацию получают в начале сентября демократы. Теперь в конгрессе назначены слушания, на которых будет представлена вся информация по данному делу. Источник издания подчеркивает, что в настоящее время в национальной разведке напуганы по поводу того, что Трамп так небрежно обращается с секретной информацией.