Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скорбный монолог Кедми об yничтoжeнии евреев, антисемитских настроениях и извращ...
Африканец стал миллионером и решил помочь соотечественникам, но они убили его
"У них тоже отопление не включили?": Иванка Трамп незатейливой рубашко...
"Некомпетентные, безграмотные подлецы": В России призвали ответить на ...
Главная / Политика

"Неопытный свидетель и невольный фигурант": Зеленский загнал себя в ловушку в США?

25 сентября 2019, 00:24  •  83 • Политика
Как заявил эксперт Владимир Воля, Владимир Зеленский загнал себя в ловушку в США, прибыв в разгар очередной истерии вокруг Трампа. В итоге он стал "неопытным свидетелем и невольным фигурантом" происходящего.
Президент Украины Владимир Зеленский умудрился загнать себя в ловушку, приехав в США в разгар громкого скандала вокруг Дональда Трампа. Об этом пишет РИА ФАН.
Как считает политолог Владимир Воля, визит Зеленского в Вашингтон намеренно сделали трехдневным. Это подчеркивает масштаб двухсторонних отношений.
Проблема в том, что сейчас в США оппоненты Трампа раздули скандал, обвинив его в попытке выбить у Киева компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена, который в 2020 году намерен побороться за пост главы государства.
Неопытный Зеленский попал в сложную ситуацию. Ему предстоит сделать выбор: поддержать республиканскую администрацию и предоставить компромат на Байдена или занять сторону демократов, оставшись с пустыми руками.
"По сути, в данной ситуации Зеленский - свидетель и невольный фигурант внутриамериканского скандала", - поведал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
24 сентября 2019, 09:24
Избранный мэр Новосибирска Анатолий Локоть вступил в должность главы города
25 сентября 2019, 00:24
Госкорпорация оказалась НКО и нанимает за наши деньги американца для вымаливания санкционной вольной у США – Пронько
24 сентября 2019, 12:39
Косачев и несколько сенаторов не получили визы для участия в Генассамблее ООН
24 сентября 2019, 11:24
Разгул коррупции на Украине помешал Трампу перевести деньги Киеву - WP
24 сентября 2019, 21:09
"Некомпетентные, безграмотные подлецы": В России призвали ответить на визовый демарш США простой рокировкой
24 сентября 2019, 14:39
Американцу обещали серьезный разговор с Лавровым после скандала с визами для русских
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2019, 00:09
Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину
25 сентября 2019, 00:24
Мы первые в технологиях, которые никому не нужны
25 сентября 2019, 00:24
Африканец стал миллионером и решил помочь соотечественникам, но они убили его
25 сентября 2019, 00:09
Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским
25 сентября 2019, 00:24
Мадуро присоединяется к антиамериканской коалиции во главе с Россией - эксперт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2019, 02:39
Американский напалм загасят "Содой": NI раскрыл "приемчики" русских танкистов
23 сентября 2019, 01:28
Россия стремительно трезвеет. Это не всех устраивает
20 сентября 2019, 03:24
"Не прокачивать ничего!": Политолог объяснил, кто стоит за резко воспрявшим Киевом в «газовом вопросе»
23 сентября 2019, 15:54
"Ответы получены": Политолог объяснил, почему Шойгу дал "прощальное интервью" именно сейчас
21 сентября 2019, 11:39
Экономист оценил расчёт «Нафтогазом» цен транзита российского газа
21 сентября 2019, 08:39
Днепр не наш, а канал наш: Киев на будущее пригрозил Москве из-за водной блокады
21 сентября 2019, 18:24
И пошла в совхозе служба!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.