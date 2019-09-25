"Неопытный свидетель и невольный фигурант": Зеленский загнал себя в ловушку в США?

Президент Украины Владимир Зеленский умудрился загнать себя в ловушку, приехав в США в разгар громкого скандала вокруг Дональда Трампа. Об этом пишет РИА ФАН.

Как считает политолог Владимир Воля, визит Зеленского в Вашингтон намеренно сделали трехдневным. Это подчеркивает масштаб двухсторонних отношений.

Проблема в том, что сейчас в США оппоненты Трампа раздули скандал, обвинив его в попытке выбить у Киева компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена, который в 2020 году намерен побороться за пост главы государства.

Неопытный Зеленский попал в сложную ситуацию. Ему предстоит сделать выбор: поддержать республиканскую администрацию и предоставить компромат на Байдена или занять сторону демократов, оставшись с пустыми руками.

"По сути, в данной ситуации Зеленский - свидетель и невольный фигурант внутриамериканского скандала", - поведал эксперт.