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"Неопытный свидетель и невольный фигурант": Зеленский загнал себя в ловушку в США?
25 сентября 2019, 00:24 • 83 • Политика
Как заявил эксперт Владимир Воля, Владимир Зеленский загнал себя в ловушку в США, прибыв в разгар очередной истерии вокруг Трампа. В итоге он стал "неопытным свидетелем и невольным фигурантом" происходящего.
Президент Украины Владимир Зеленский умудрился загнать себя в ловушку, приехав в США в разгар громкого скандала вокруг Дональда Трампа. Об этом пишет РИА ФАН.
Как считает политолог Владимир Воля, визит Зеленского в Вашингтон намеренно сделали трехдневным. Это подчеркивает масштаб двухсторонних отношений.
Проблема в том, что сейчас в США оппоненты Трампа раздули скандал, обвинив его в попытке выбить у Киева компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена, который в 2020 году намерен побороться за пост главы государства.
Неопытный Зеленский попал в сложную ситуацию. Ему предстоит сделать выбор: поддержать республиканскую администрацию и предоставить компромат на Байдена или занять сторону демократов, оставшись с пустыми руками.
"По сути, в данной ситуации Зеленский - свидетель и невольный фигурант внутриамериканского скандала", - поведал эксперт.
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