"Неонацисты на коленях - тренд 2020 года": Бандеровцев жёстко унизили в Киеве за вопрос "Чей Крым?"

Украинских националистов поставили на колени в Киеве за вопрос "Чей Крым?". Это произошло на лекции российского блогера Александры Митрошиной. Подробности инцидента рассказали в соцсетях униженные представители украинского наци-движения "Видсич".

Сообщается, что украинские националисты узнали, что в 2017 году девушка отдыхала в Крыму. Почуяв легкую мишень для нападок, они направились на лекцию девушки, чтобы устроить провокацию, однако натолкнулись на неожиданный отпор. После вопроса "Чей Крым?" фанаты девушки-блогера окружили поклонников Бандеры и поставили их на колени до приезда полиции.

"Впоследствии приехала полиция, которая незаконно задержала активистов, надела на них наручники. Леонид Овчаренко был вынужден стоять на коленях перед озверелой толпой фанатов рашаблогершы, при задержании его избили", - плачутся националисты в соцсетях.

Украинская полиция подтвердила, что выезжала на соответствующий вызов. Трое националистов были задержаны. На них составили административные протоколы.

"Неонацисты на коленях — тренд 2020 года", - комментирует происшествие в Twitter @dneprotwit. "Зрада всех зрад в Киеве: полиция избила и поставила на колени украинских националистов", - добавляет Логан @M5NZyOhxPbaRTaE. "Началось?!" - с надеждой пишет Sergei S. @vsyo.

Напомним, что это уже не первый случай, когда украинских националистов ставят на колени. Ранее стало известно, что аналогичная участь постигла бандеровцев в Польше. Только их заставили не только встать на колени, но и съесть бандеровский флажок.

Фото: скриншот Twitter/@dneprotwit