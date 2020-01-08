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"Неонацисты на коленях - тренд 2020 года": Бандеровцев жёстко унизили в Киеве за вопрос "Чей Крым?"
08 января 2020, 11:39 • 186 • Политика
В Киеве радикалов поставили на колени за вопрос про Крым блогеру из России. "Неонацисты на коленях - тренд 2020 года", " Зрада всех зрад", "Началось?!" - комментируют в соцсетях.
Украинских националистов поставили на колени в Киеве за вопрос "Чей Крым?". Это произошло на лекции российского блогера Александры Митрошиной. Подробности инцидента рассказали в соцсетях униженные представители украинского наци-движения "Видсич".
Сообщается, что украинские националисты узнали, что в 2017 году девушка отдыхала в Крыму. Почуяв легкую мишень для нападок, они направились на лекцию девушки, чтобы устроить провокацию, однако натолкнулись на неожиданный отпор. После вопроса "Чей Крым?" фанаты девушки-блогера окружили поклонников Бандеры и поставили их на колени до приезда полиции.
Украинская полиция подтвердила, что выезжала на соответствующий вызов. Трое националистов были задержаны. На них составили административные протоколы.
Напомним, что это уже не первый случай, когда украинских националистов ставят на колени. Ранее стало известно, что аналогичная участь постигла бандеровцев в Польше. Только их заставили не только встать на колени, но и съесть бандеровский флажок.
Фото: скриншот Twitter/@dneprotwit
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