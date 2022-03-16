"Неонацисты должны понести ответственность": Певцов обрушился на Киев за обстрел Донецка

Известный актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов обрушился с критикой на киевский режим за обстрел Донецка из установки "Точка-У". По его словам, "неонацисты должны понести ответственность" за массовое убийство мирных жителей.

Певцов выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Донецка. Он также высказал надежду, что виновные в этом военном преступлении будут привлечены к ответственности, пишет портал "Народные новости".

Невозможно смириться с гибелью мирных людей, в том числе детей, в Донецке от украинской ракеты. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, и применившие его неонацисты должны понести ответственность,

- отметил артист.

Напомним, что в понедельник ВСУ обстреляли центр Донецка из ракетной установки "Точка-У". В результате погибло более 20 мирных жителей. На следующий день ВСУ обстреляли Макеевку из всё той же "Точки-У", а в среду применили "Град" при обстреле Донецка и Горловки.

Президент России Владимир Путин назвал терактом ракетные удары по жилым кварталам и заявил, что точно так же поступали немецкие фашисты в последние дни войны, пытаясь утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв.