"Неофициально - речь о десятках жертв": Турки сообщили о девяти погибших при воздушном ударе в Идлибе

В Турции официально подтвердили, что во время боёв в Идлибе в результате воздушного удара погибло девять турецких военных. Как заявили власти турецкой приграничной провинции Хатай, солдаты стали жертвами удара сирийцев.

При этом, как сообщает агентство Anadolu, ещё несколько бойцов ВС Турции получили ранения.

Несмотря на официальные заявления, в соцсетях сообщается, что жертв воздушного удара может быть в десятки раз больше. В частности, неофициально источники говорят о 80 жертвах воздушных обстрелов.

Кроме того, уточняют инсайдеры в соцсетях, скорые продолжают прибывать в госпиталь в турецком городе Рейханли, на границе с Сирией. Для прояснения ситуации с ранеными и жертвами в турецкой армии в провинцию Хатай выдвинулись представители турецкой оппозиционной Республиканской народной партии.

Кроме того, на фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности.