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"Неочевидные атаки": США заявили о запланированных кибератаках и новых санкциях

09 марта 2021, 08:00  •  27 • В мире
О неочевидных атаках, которые испытают только представители российского руководства, разведки и военных, заявили власти Соединённых Штатов. О дате атак пока не сообщается.
В отношении руководства России, а также разведывательных служб и военных будут применены неочевидные "контрудары". Об этом заявили представители администрации Соединённых Штатов. Пока точной даты начала операции по нанесению этих контрударов нет, но в Белом доме рассказали, что они запланированы в течение трёх недель, передаёт газета The New York Times.
Американские власти также подчеркнули, что запланированные кибератаки будут направлены на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую РФ хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds.
Собеседники газеты уточнили, что взломы будут сопровождаться экономическими санкциями.
Ранее Россию обвинили в кибератаках через программное обеспечение фирмы SolarWinds. В США считают, что это произошло весной прошлого года. Тогда, по мнению американцев, хакеры внедрили вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов компании, среди которых были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских предприятий.

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