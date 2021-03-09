"Неочевидные атаки": США заявили о запланированных кибератаках и новых санкциях

О неочевидных атаках, которые испытают только представители российского руководства, разведки и военных, заявили власти Соединённых Штатов. О дате атак пока не сообщается.

В отношении руководства России, а также разведывательных служб и военных будут применены неочевидные "контрудары". Об этом заявили представители администрации Соединённых Штатов. Пока точной даты начала операции по нанесению этих контрударов нет, но в Белом доме рассказали, что они запланированы в течение трёх недель, передаёт газета The New York Times.

Американские власти также подчеркнули, что запланированные кибератаки будут направлены на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую РФ хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

Собеседники газеты уточнили, что взломы будут сопровождаться экономическими санкциями.

Ранее Россию обвинили в кибератаках через программное обеспечение фирмы SolarWinds. В США считают, что это произошло весной прошлого года. Тогда, по мнению американцев, хакеры внедрили вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов компании, среди которых были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских предприятий.