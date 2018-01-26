"Необъятных размеров" украинская активистка Femen разделась у неправильного посольства - фото

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Женщина пришла протестовать против президента Чехии к посольству Словакии.

Новым позором закончилась очередная акция украинского движения Femen, известного своими "голыми акциями". Активистка Femen Александра Немчинова отправилась протестовать против президента Чехии Милоша Земана к посольству страны, однако перепутала здания и разделась у представительства Словакии.

Женщина полностью оголилась до пояса, и принялась демонстрировать всем нанесённую на грудь надпись "Земан - хромой монстр". Также женщина размахивала тростью и скандировала ругательства в адрес чешского президента. По задумке Femen, данная акция должна была "отпугнуть граждан Чехии" от кандидатуры Земана.

Однако в итоге всё вылилось в смешной конфуз. Вышеупомянутая активистка перепутала адрес, и пришла протестовать не к посольству Чехии, а к дипломатическому представительству Словакии. Комичности также прибавил "необъятный размер" пришедшей на акцию активистки.

Толстая из Femen перепутала и разделась не перед тем посольством в Киеве: https://t.co/xsHh1xwvVV pic.twitter.com/y13KmbsTkr — Life | Новости (@lifenews_ru) 26 января 2018 г.