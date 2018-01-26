|
"Необъятных размеров" украинская активистка Femen разделась у неправильного посольства - фото
26 января 2018, 18:24 • 183 • Политика
Женщина пришла протестовать против президента Чехии к посольству Словакии.
Новым позором закончилась очередная акция украинского движения Femen, известного своими "голыми акциями". Активистка Femen Александра Немчинова отправилась протестовать против президента Чехии Милоша Земана к посольству страны, однако перепутала здания и разделась у представительства Словакии.
Женщина полностью оголилась до пояса, и принялась демонстрировать всем нанесённую на грудь надпись "Земан - хромой монстр". Также женщина размахивала тростью и скандировала ругательства в адрес чешского президента. По задумке Femen, данная акция должна была "отпугнуть граждан Чехии" от кандидатуры Земана.
Однако в итоге всё вылилось в смешной конфуз. Вышеупомянутая активистка перепутала адрес, и пришла протестовать не к посольству Чехии, а к дипломатическому представительству Словакии. Комичности также прибавил "необъятный размер" пришедшей на акцию активистки.
Подпишитесь на нас
183
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
24 января 2018, 04:39
|
23 января 2018, 08:24
|
22 января 2018, 06:54
|
23 января 2018, 13:54
|
23 января 2018, 18:39
|
20 января 2018, 06:09
|
25 января 2018, 16:24