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"Необъяснимая смерть" русского дипломата в Германии. Что известно
05 ноября 2021, 18:35 • 52 • Политика
У посольства России в Германии было найдено тело русского дипломата. Журналисты назвали это происшествие "необъяснимой смертью". Рассказываем, что известно к этому часу.
Немецкие репортёры рассказали о "необъяснимой смерти" русского дипломата у посольства России в Берлине. В сообщении Der Spiegel подчёркивается, что тело 35-летнего секретаря нашего посольства сотрудники полиции нашли 19 октября в районе 7:20.
- говорится в журнале.
Журналисты полагают, что мужчина мог выпасть из окна. В посольстве погибший работал с 2019 года в качестве второго секретаря, однако авторы заметки в журнале Der Spiegel настаивают, что "немецкие службы безопасности увидели в нём переодетого сотрудника внутренней секретной службы ФСБ России". В завершение фантазия заводит немецких журналистов ещё дальше - гибель секретаря посольства связывают с убийством грузинского эмигранта в Берлине летом 2019 года, хотя даже из текста сообщения подобная связь никак не прослеживается.
Добавим также, что корреспонденты Der Spiegel в первых же строчках ещё и называют смерть русского дипломата убийством, хотя официальных выводов следствия пока нет в принципе.
Позиция России
В нашем посольстве отреагировали на сказанное немецкими журналистами. Гибель дипломата называют трагическим несчастным случаем и требуют прекратить спекуляции на горе.
"Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными", - добавили русские дипломаты.
Официальные источники в Германии пока никак не прокомментировали произошедшее, в том числе и провокацию немецкого издания.
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