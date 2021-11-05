"Необъяснимая смерть" русского дипломата в Германии. Что известно

У посольства России в Германии было найдено тело русского дипломата. Журналисты назвали это происшествие "необъяснимой смертью". Рассказываем, что известно к этому часу.

Немецкие репортёры рассказали о "необъяснимой смерти" русского дипломата у посольства России в Берлине. В сообщении Der Spiegel подчёркивается, что тело 35-летнего секретаря нашего посольства сотрудники полиции нашли 19 октября в районе 7:20.

На место прибыли и спасатели, однако попытки реанимации не увенчались успехом,

- говорится в журнале.

Журналисты полагают, что мужчина мог выпасть из окна. В посольстве погибший работал с 2019 года в качестве второго секретаря, однако авторы заметки в журнале Der Spiegel настаивают, что "немецкие службы безопасности увидели в нём переодетого сотрудника внутренней секретной службы ФСБ России". В завершение фантазия заводит немецких журналистов ещё дальше - гибель секретаря посольства связывают с убийством грузинского эмигранта в Берлине летом 2019 года, хотя даже из текста сообщения подобная связь никак не прослеживается.

Добавим также, что корреспонденты Der Spiegel в первых же строчках ещё и называют смерть русского дипломата убийством, хотя официальных выводов следствия пока нет в принципе.

Позиция России

В нашем посольстве отреагировали на сказанное немецкими журналистами. Гибель дипломата называют трагическим несчастным случаем и требуют прекратить спекуляции на горе.

Все формальности, связанные с отправкой жертвы несчастного случая в Россию, уже соблюдены, - уточнили представители внешнеполитического ведомства. - Причём правоохранительные и медицинские органы Германи были в курсе происходящего.

"Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными", - добавили русские дипломаты.

Официальные источники в Германии пока никак не прокомментировали произошедшее, в том числе и провокацию немецкого издания.