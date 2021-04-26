"Необоснованно и несправедливо". Итальянцы возмутились решением МИД России

МИД Италии назвал несправедливой высылку сотрудника посольства в России в ответ на высылку двух сотрудников посольства России в Риме.

Решение властей России выслать сотрудника военного атташата посольства Италии в Москве МИД Италии считает несправедливым и безосновательным.

Мы глубоко разочарованы решением РФ выслать сотрудника атташата в посольстве в Москве с предупреждением за 24 часа,

- говорится в заявлении дипведомства в понедельник.

В заявлении МИД Италии подчеркивается, что решение властей России выслать дипломата является несправедливым и безосновательным, так как "это ответ на законную меру, принятую итальянскими властями в интересах защиты собственной безопасности", передаёт ТАСС.

Помощник атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в Москве получил предписание в течение суток покинуть Россию в понедельник.

Ранее в Италии 30 марта был задержан служащий Генштаба Вальтер Биот, обвинённый в получении денег от дипломатов из России в обмен на секретные документы. МИД Италии потребовал высылки двух сотрудников посольства России.