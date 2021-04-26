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"Необоснованно и несправедливо". Итальянцы возмутились решением МИД России
26 апреля 2021, 19:15 • 143 • Политика
МИД Италии назвал несправедливой высылку сотрудника посольства в России в ответ на высылку двух сотрудников посольства России в Риме.
Решение властей России выслать сотрудника военного атташата посольства Италии в Москве МИД Италии считает несправедливым и безосновательным.
- говорится в заявлении дипведомства в понедельник.
В заявлении МИД Италии подчеркивается, что решение властей России выслать дипломата является несправедливым и безосновательным, так как "это ответ на законную меру, принятую итальянскими властями в интересах защиты собственной безопасности", передаёт ТАСС.
Помощник атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в Москве получил предписание в течение суток покинуть Россию в понедельник.
Ранее в Италии 30 марта был задержан служащий Генштаба Вальтер Биот, обвинённый в получении денег от дипломатов из России в обмен на секретные документы. МИД Италии потребовал высылки двух сотрудников посольства России.
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