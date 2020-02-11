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"Необходимые условия": В МИД объяснили, когда смогут возобновить авиасообщение с Грузией

11 февраля 2020, 18:09  •  98 • В мире
В МИД России рассказали, какие условия необходимо выполнить, чтобы возобновилось прямое авиасообщение с Грузией. По словам замглавы МИД Андрея Руденко, должна стабилизироваться ситуация в стране, прекратиться "русофобская кампания" и исчезнуть угрозы для граждан нашей страны. Это "необходимые условия", подчеркнул дипломат.
В МИД РФ объяснили, что нужно сделать для того, чтобы возобновились прямые перелеты между Грузией и Россией. Как заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко, для этого грузинская сторона должна выполнить "необходимые условия". Среди них Руденко перечислил стабилизацию ситуации в стране, прекращение "русофобской кампании" и отсутствие угрозы для русских. Руденко подчеркнул, что запрет на авиаперелеты был вынужденной мерой с нашей стороны.
Андрей Руденко также сказал, что пока вопрос отмены визового режима не обсуждается. Российская сторона готова вернуться к обсужденю, когда "удастся преодолеть негативные последствия прошлогоднего кризиса", подчеркнул дипломат.
Самолёты не летали между нашими странами с 8 июля 2019 года. Такой указ президент Владимир Путин подписал после антироссийских беспорядков в соседней стране. Позже грузины заявляли, что готовы к диалогу.
Премьер-министр Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе подчеркивал, что решение о прекращении прямых авиаперелётов между Россией и Грузией было принято Москвой и только ею может быть отменено. Еще в конце 2019 года он говорил, что с грузинской стороны всё готово к возобновлению авиасообщения, и никаких препятствий технического характера для этого нет.

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