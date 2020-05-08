"Необходимо ужесточать": Собянин предложил усилить требования для передвижения по Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимым ужесточить требования для передвижения по городу и соблюдения социальной дистанции. При этом в столице России и так действует жёсткий пропускной режим, который был продлён до 31 мая.

Меры направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Москва по-прежнему является лидером среди регионов России по числу заразившихся, а также умерших от болезни.

"Необходимо ужесточать требования для передвижения по городу и социальной дистанции", - сказал Собянин.

Напомним, что, по данным на 7 мая, в Москве зарегистрировано свыше 92,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Только за эти сутки число заболевших пополнили более 6,7 тысячи человек.