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"Необходимо ужесточать": Собянин предложил усилить требования для передвижения по Москве
08 мая 2020, 08:10 • 42 • Политика
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве. При этом в столице России и так действует довольно жёсткий пропускной режим.
Мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимым ужесточить требования для передвижения по городу и соблюдения социальной дистанции. При этом в столице России и так действует жёсткий пропускной режим, который был продлён до 31 мая.
Меры направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Москва по-прежнему является лидером среди регионов России по числу заразившихся, а также умерших от болезни.
Напомним, что, по данным на 7 мая, в Москве зарегистрировано свыше 92,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Только за эти сутки число заболевших пополнили более 6,7 тысячи человек.
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