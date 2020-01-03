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"Необходимо следить за агрессивной геополитикой": В Эстонии снова напомнили о "своих" землях в России
03 января 2020, 01:39 • 44 • Политика
В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России: якобы часть наших территорий принадлежит им по Тартускому мирному договору. "Необходимо следить за агрессивной геополитикой", - говорит председатель парламента Хенн Пыллуаас.
В Эстонии продолжают настаивать на том, что Тартуский мирный договор с СССР от 2 февраля 1920 года всё ещё действует, а значит, предусмотренная им линия государственной границы с Россией тоже действительна, заявил председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас. В частности, он сказал об этом во время своего новогоднего поздравления. Сам текст опубликован на сайте.
По его словам, в соответствии с Тартуским договором Таллин требует от Москвы вернуть часть территорий. Отметим, речь идёт об Ивангороде в Ленобласти и части Печорского района Псковской области.
"2 февраля исполнится 100 лет с момента подписания Тартуского мирного договора, признающего независимость Эстонии <…>, - говорится в обращении. - В связи с этим необходимо следить за ситуацией в РФ и её агрессивной геополитикой, повышая обороноспособность и присутствие НАТО".
Пыллуаас также напомнил, что почти столетие назад, после восстановления независимости, Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году.
Это не первое подобное высказывание эстонского политика. В ноябре прошлого года Пыллуаас потребовал от России "вернуть" прибалтийской республике "аннексированные территории". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова спикера парламента Эстонии, заявил, что в Кремле подобные высказывания считают неприемлемыми.
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