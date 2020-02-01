"Необходимо противостоять на всех уровнях": В Госдуме ответили на требования Польши о "репарациях"

В Госдуме России прокомментировали слова замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о "безоговорочном" праве страны на "репарации" от российской стороны за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны. С ответным заявлением выступил депутат Дмитрий Новиков.

По его словам, абсурд в заявлениях польских политиков очень быстро нарастает и становится всё более очевидным. Также, по мнению парламентария, заявления польского политика являются крайне циничными. Если посмотреть, какое количество русских солдат отдали свои жизни за освобождение Польши от нацистов, то станет ясно - кто и кому должен. Россия не делает этого исходя из уважения к элементарным фактам прошлого и памяти героев, подчеркнул депутат.

Слова Новикова поддержал его коллега Дмитрий Белик. По его мнению, требования замминистра иностранных дел Польши являются банальным невежеством.