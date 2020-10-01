"Необходимо принять меры": МИД России предупредил о переброске боевиков в Карабах

Информация о переброске боевиков незаконных вооружённых формирований в зону карабахского конфликта вызывает сильное беспокойство Москвы. Об этом заявили в МИД России.

Речь идёт о сведениях, что в зону конфликта между Азербайджаном и Арменией идёт переброска боевиков из Сирии и Ливии для участия в боевых действиях. МИД отмечает, что это может создать дополнительные проблемы в регионе.

Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к ещё большей эскалации напряжённости в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона, - гласит сообщение ведомства.

МИД России призвал заинтересованные страны принять меры, чтобы не допустить проникновения наёмников и террористов в зону конфликта, а также принять меры по их выдворению из региона.