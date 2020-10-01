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"Необходимо принять меры": МИД России предупредил о переброске боевиков в Карабах
01 октября 2020, 03:15 • 68 • Политика
Россия выразила озабоченность данными о переброске наёмников в Карабах. "Это ведёт не только к ещё большей эскалации напряжённости в зоне конфликта, но и создаёт долговременные угрозы для безопасности всех стран региона", - заявили в МИД и призвали заинтересованные страны принять меры по этому поводу.
Информация о переброске боевиков незаконных вооружённых формирований в зону карабахского конфликта вызывает сильное беспокойство Москвы. Об этом заявили в МИД России.
Речь идёт о сведениях, что в зону конфликта между Азербайджаном и Арменией идёт переброска боевиков из Сирии и Ливии для участия в боевых действиях. МИД отмечает, что это может создать дополнительные проблемы в регионе.
МИД России призвал заинтересованные страны принять меры, чтобы не допустить проникновения наёмников и террористов в зону конфликта, а также принять меры по их выдворению из региона.
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