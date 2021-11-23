"Необходимо прекратить бред": Читатели Le Figaro разнесли главу МИД Франции за слова о России

Читатели Le Figaro считают, что Франции не следует обвинять Россию во всех своих бедах. "Необходимо прекратить бред. Это цинизм - говорить о Кремле в рамках французской повестки", - пишут они в комментариях.

Главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана раскритиковали за его слова о "вмешательстве" России в геополитическую ситуацию в Европе и Африке. Читатели французской газеты Le Figaro советуют министру "прекратить бред".

Речь идёт о заявлении главы МИД Франции в эфире телеканала RTL. Ле Дриан назвал Россию "невыносимым соседом, который раздражает и не собирается переезжать". Также он обвинил Москву в дестабилизации французских позиций в Африке, а также потребовал от президента России Владимира Путина оказать давление на Белоруссию в связи с миграционным кризисом на границе с Польшей и странами Балтии.

Почему в последнее время мы постоянно слышим, что в ослаблении Франции виноваты администрации США, Великобритании, Турции, России и даже Алжира?

- задаётся вопросом один из читателей Le Figaro.

Необходимо прекратить бред. Это цинизм - говорить о Кремле в рамках французской повестки,

- добавляет другой.

Да, господин Ле Дриан, есть два типа людей: те, кто понимает, что происходит, и те, кто бессильно наблюдает за происходящим,

- отмечает третий.

Напомним, что на Западе уже вошло в привычку списывать на Россию любые неприятности. Не нравятся итоги выборов - виновата Россия. Какой-то кризис - виновата Россия. Виноват кто-то другой - всё равно виновата Россия. И люди в США и Европе начали уставать от подобной риторики.