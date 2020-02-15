"Необходимо обдумать будущие отношения с Россией": президент Германии обрисовал перспективы

По мнению Штайнмайера, европейские страны не должны ограничивать отношения с Россией в политической сфере лишь введением санкций.

"Нам нужны другие, улучшенные отношения ЕС к России и России к ЕС. Я говорю это здесь, потому что это необходимо - обдумать будущие отношения с Россией", - произнёс президент Германии.

Он сделал акцент на том, что улучшение отношений не должно осуществляться за счёт каких-то определенных стран и граждан Центральной Европы. В том же докладе на открытии конференции Штайнмайер заявил, что Россия наравне с США и Китаем являются основными угрозами миру. По его мнению, РФ использует в качестве политического средства "военную силу и насильственное смещение границ в Европе". Соединённые Штаты при этом президент ФРГ назвал "ближайшим союзником".

Главой российской делегации на Мюнхенской конференции является министр иностранных дел Сергей Лавров. Всего на мероприятие приехало более 800 делегатов. Среди них члены правительств, премьер-министры и примерно 150 глав государств.