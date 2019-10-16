"Необходимо начинать с себя": Депутатам Госдумы пригрозили потерей руководящих постов за проступки

Депутатов Госдумы теперь могут наказать за нарушение запретов и неисполнение обязанностей. Об этом сообщает РИА ФАН.

Как пояснил спикер ГД Вячеслав Володин, 15 октября парламентарии приняли ряд постановлений, которые регулируют порядок применения санкций к депутатам, нарушающим отдельные требования. Например, за конфликт интересов или разглашение служебных данных.

Он также уточнил порядок. Так, после первого нарушения члену ГД выносится предупреждение.

За повторный проступок парламентария могут снять с руководящих постов в комитете или фракции.

"Если мы говорим об ответственном отношении к своим обязанностям, то необходимо начинать с себя", - добавил Володин.