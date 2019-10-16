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"Необходимо начинать с себя": Депутатам Госдумы пригрозили потерей руководящих постов за проступки

16 октября 2019, 13:09  •  37 • Политика
Депутатам Госдумы пригрозили санкциями и потерей руководящих постов за неисполнение обязанностей и разглашение служебной информации.
Депутатов Госдумы теперь могут наказать за нарушение запретов и неисполнение обязанностей. Об этом сообщает РИА ФАН.
Как пояснил спикер ГД Вячеслав Володин, 15 октября парламентарии приняли ряд постановлений, которые регулируют порядок применения санкций к депутатам, нарушающим отдельные требования. Например, за конфликт интересов или разглашение служебных данных.
Он также уточнил порядок. Так, после первого нарушения члену ГД выносится предупреждение.
За повторный проступок парламентария могут снять с руководящих постов в комитете или фракции.
"Если мы говорим об ответственном отношении к своим обязанностям, то необходимо начинать с себя", - добавил Володин.

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