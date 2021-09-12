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"Необходимо давать России отпор": Вице-премьер Украины заявила о третьей мировой войне
12 сентября 2021, 05:45 • 65 • Политика
Украина фактически находится в состоянии третьей мировой войны, заявила вице-премьер по евроинтеграции Стефанишина. "Правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей", - уточнила она.
В Киеве заявили, что Украина фактически находится в состоянии третьей мировой войны, но не обычной, а "гибридной". Слова принадлежат вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольге Стефанишиной.
В ходе своего выступления на киевском форуме YES Brainstorming она посетовала, что в 2014 году весь мир поддерживал Украину. Однако затем Россия прибегла к "отдельным шагам" и разрушила это единство. То, что в утрате поддержки виноват сам Киев и его необдуманные действия, вице-премьер не рассматривает.
- сказала Ольга Стефанишина.
Она добавила, что в связи с этим необходимо "давать России отпор". Вице-премьер предлагает сделать это при помощи новых санкций или "каких-то других специальных инструментов".
Напомним, что со времён государственного переворота в Киеве в 2014 году власти Украины только и делали, что просили у Запада деньги и устраивали различные скандалы на мировой арене. В результате даже союзники из прибалтийских стран начали отворачиваться от Незалежной.
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