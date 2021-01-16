Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соск...
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Ки...
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереот...
Главная / В мире

"Ненавижу ли я свою работу?": Медсестра из США откровенно о грядущей волне COVID

16 января 2021, 17:45  •  125 • В мире
Медсестра из Флориды записала видео, в котором откровенно рассказала о грядущей волне COVID. По её словам, руководство клиники, в которой она работает, уже готовит дополнительное крыло для больных коронавирусом, ожидая наплыва пациентов на следующей неделе. Медперсоналу дали соответствующие инструкции. Американская медсестра признаётся, что уже не может отвечать на вопрос, ненавидит ли она свою работу.
Видео появилось в соцсетях, в том числе в Twitter Michael O'Fallon - Sovereign Nations (@SovMichael). На кадрах медсестра из Флориды рассказывает, что накануне ей и её коллегам провели инструктаж: на следующей неделе будет новый ковид-кризис, надо готовиться к наплыву пациентов.
По словам медсестры, для этого половина крыла, в котором сейчас пациенты проходят реабилитацию, будет отведена под новых COVID-заражённых. Кроме того, медсёстрам напомнили, что посещение таких больных родственниками строго запрещено.
"Откуда вы знаете, что нам понадобятся дополнительные палаты? Откуда вы знаете, что будет новый кризис уже на следующей неделе?" - такой вопрос задала медсестра своему руководителю.
По словам женщины, её начальница посмотрела на неё пристально, спустила очки на кончик носа и спросила: "Ты же знаешь, что происходит сейчас?". И пожала плечами.
Медсестра признаётся, что находит всё это очень странным.
"Это просто коллапс всей системы. Ненавижу ли я свою работу? Я больше не могу отвечать на этот вопрос", - заключила женщина, призвав подписчиков делать репосты этого видео.
В комментариях многие недоумевают, что это может значить.
"Я была бы рада услышать объяснение", - признаётся @vcf717.
"Кто-нибудь знает, эту медсестру ещё не уволили?" - интересуется @D_B_Harrison.
"Возможно, мы должны поинтересоваться, есть ли у неё теперь безопасное место для жизни вообще", - отвечает @NathanielJolly.
Ситуацию пытается прояснить @YKvasha, отмечая, что "следующая неделя" значит, что где-то зафиксирована вспышка или источник заражения COVID и сейчас врачи ожидают наплыва заражённых.
"Поскольку такая вспышка не может возникнуть естественным образом - один больной человек же не чихает в рот сотне здоровых, - возникает вопрос, что стало причиной новой волны", - заключает @YKvasha.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
16 января 2021, 08:35
"Начнётся гражданская война": Политолог сказал, что станет последней каплей для народа в пандемию
16 января 2021, 10:25
Выстрелил себе в грудь дважды?! Америка начала убивать
16 января 2021, 04:00
Что это за оранжевый ореол? Космонавт заснял то, что мы не можем увидеть с Земли
16 января 2021, 02:10
"Не просили нас освобождать": Как на Западе переписывают историю
15 января 2021, 20:40
Уроженец Украины за пару дней стал миллиардером. При чём тут Илон Маск?
16 января 2021, 04:00
Литва нашла причину запретить въезд Киркорову и Шуфутинскому после громкого скандала
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 января 2021, 04:00
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом доме не...
16 января 2021, 06:45
«Это ты агент Путина!». «Нет! Это ты агент Путина!» – грызня в Киеве накануне энерго-...
16 января 2021, 04:00
"Это внутреннее дело России, но…": Немцы уже просчитали реакцию ЕС на задер...
16 января 2021, 06:45
Возрождение «Антонова» и «Мотор сич» уже не имеет никакого смысла – эксперт
16 января 2021, 08:35
"Начнётся гражданская война": Политолог сказал, что станет последней каплей...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2021, 22:30
Новое распоряжение Трампа вызвало ярость сторонников Байдена
13 января 2021, 00:50
Карасев: Запад осознал, что пора браться за украинских неонацистов
10 января 2021, 12:20
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
10 января 2021, 15:05
В Эстонии заговорили о присоединении к России: Премьер стал спешно цитировать Конституцию
10 января 2021, 00:25
"Абсолютное безумие!": Big Tech устроили "варфоломеевскую ночь", Трамп-младший не сдержался
13 января 2021, 17:20
Караулов выдал Гордону "крымскую сделку": "Ты хочешь честный ответ? Сейчас получишь"
13 января 2021, 17:20
"Вы хотите войны?": Греции пообещали досмотреть её флот. А то и перетопить все её корабли
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.