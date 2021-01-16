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"Ненавижу ли я свою работу?": Медсестра из США откровенно о грядущей волне COVID
16 января 2021, 17:45 • 125 • В мире
Медсестра из Флориды записала видео, в котором откровенно рассказала о грядущей волне COVID. По её словам, руководство клиники, в которой она работает, уже готовит дополнительное крыло для больных коронавирусом, ожидая наплыва пациентов на следующей неделе. Медперсоналу дали соответствующие инструкции. Американская медсестра признаётся, что уже не может отвечать на вопрос, ненавидит ли она свою работу.
Видео появилось в соцсетях, в том числе в Twitter Michael O'Fallon - Sovereign Nations (@SovMichael). На кадрах медсестра из Флориды рассказывает, что накануне ей и её коллегам провели инструктаж: на следующей неделе будет новый ковид-кризис, надо готовиться к наплыву пациентов.
По словам медсестры, для этого половина крыла, в котором сейчас пациенты проходят реабилитацию, будет отведена под новых COVID-заражённых. Кроме того, медсёстрам напомнили, что посещение таких больных родственниками строго запрещено.
"Откуда вы знаете, что нам понадобятся дополнительные палаты? Откуда вы знаете, что будет новый кризис уже на следующей неделе?" - такой вопрос задала медсестра своему руководителю.
По словам женщины, её начальница посмотрела на неё пристально, спустила очки на кончик носа и спросила: "Ты же знаешь, что происходит сейчас?". И пожала плечами.
Медсестра признаётся, что находит всё это очень странным.
"Это просто коллапс всей системы. Ненавижу ли я свою работу? Я больше не могу отвечать на этот вопрос", - заключила женщина, призвав подписчиков делать репосты этого видео.
В комментариях многие недоумевают, что это может значить.
"Я была бы рада услышать объяснение", - признаётся @vcf717.
"Кто-нибудь знает, эту медсестру ещё не уволили?" - интересуется @D_B_Harrison.
"Возможно, мы должны поинтересоваться, есть ли у неё теперь безопасное место для жизни вообще", - отвечает @NathanielJolly.
Ситуацию пытается прояснить @YKvasha, отмечая, что "следующая неделя" значит, что где-то зафиксирована вспышка или источник заражения COVID и сейчас врачи ожидают наплыва заражённых.
"Поскольку такая вспышка не может возникнуть естественным образом - один больной человек же не чихает в рот сотне здоровых, - возникает вопрос, что стало причиной новой волны", - заключает @YKvasha.
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