"Ненавижу ли я свою работу?": Медсестра из США откровенно о грядущей волне COVID

Видео появилось в соцсетях, в том числе в Twitter Michael O'Fallon - Sovereign Nations (@SovMichael). На кадрах медсестра из Флориды рассказывает, что накануне ей и её коллегам провели инструктаж: на следующей неделе будет новый ковид-кризис, надо готовиться к наплыву пациентов.

По словам медсестры, для этого половина крыла, в котором сейчас пациенты проходят реабилитацию, будет отведена под новых COVID-заражённых. Кроме того, медсёстрам напомнили, что посещение таких больных родственниками строго запрещено.

"Откуда вы знаете, что нам понадобятся дополнительные палаты? Откуда вы знаете, что будет новый кризис уже на следующей неделе?" - такой вопрос задала медсестра своему руководителю.

По словам женщины, её начальница посмотрела на неё пристально, спустила очки на кончик носа и спросила: "Ты же знаешь, что происходит сейчас?". И пожала плечами.

Медсестра признаётся, что находит всё это очень странным.

"Это просто коллапс всей системы. Ненавижу ли я свою работу? Я больше не могу отвечать на этот вопрос", - заключила женщина, призвав подписчиков делать репосты этого видео.

В комментариях многие недоумевают, что это может значить.

"Я была бы рада услышать объяснение", - признаётся @vcf717.

"Кто-нибудь знает, эту медсестру ещё не уволили?" - интересуется @D_B_Harrison.

"Возможно, мы должны поинтересоваться, есть ли у неё теперь безопасное место для жизни вообще", - отвечает @NathanielJolly.

Ситуацию пытается прояснить @YKvasha, отмечая, что "следующая неделя" значит, что где-то зафиксирована вспышка или источник заражения COVID и сейчас врачи ожидают наплыва заражённых.

"Поскольку такая вспышка не может возникнуть естественным образом - один больной человек же не чихает в рот сотне здоровых, - возникает вопрос, что стало причиной новой волны", - заключает @YKvasha.