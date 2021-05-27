"Ненависть застилает глаза": В Кремле упрекнули оскорбившего Россию Дуду

Президент Польши Анджей Дуда оскорбительно заявил, что Россия - якобы "ненормальная страна". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упрекнул польского лидера, высказав сожаление о том, что "ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента".

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии в очередной раз оскорбительно высказался в адрес нашей страны, заявив, что якобы "Россия - ненормальная страна" и вообще "не то государство, которое нормально себя ведёт".

В Кремле прокомментировали заявление польского лидера, упрекнув его за столь русофобское высказывание.

"Мы сожалеем, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

В Кремле в целом весьма негативно относятся к подобной риторике и считают подобные высказывания в адрес нашей страны неприемлемыми.

"Россия - это дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная", - подчеркнул Песков в ответ на голословное обвинение Дуды.

В Кремле подтвердили и тот факт, что "Россия ищет дружественные отношения, взаимовыгодное сотрудничество со всеми соседями". И Варшава, как отметил Песков, исключением в этом плане не является.