"Ненавидит и бьёт свою мать": Соловьёв напомнил о сути русского либерализма словами Достоевского

Об этом Соловьёв написал в своём Твиттере, выложив в посте отрывок из экранизации романа "Идиот". На кадрах Радомский произносит, как написал телеведущий, "гениальный монолог о русском либерализме".

"Что есть либерализм, как не нападение на существующий порядок вещей? Так вот, русский либерализм нападает не на русские обычаи, а на саму Россию. Наш либерал дошел до того, что отрицает самоё Россию. То есть ненавидит и бьёт свою мать. Каждый неудачный, несчастный русский факт возбуждает в нем смех, чуть ли не восторг.

Он ненавидит русские обычаи, русскую историю - всё! И если есть тому оправдание, то только в том, что он не понимает, что делает. Господа, даже таких слов, как любовь к Отечеству, стали стыдиться. Вы понимаете, само понятие изгнали, как вредное и ничтожное. И факт этот верный и в то же время такой, который никогда ни в одной стране не был и не случался", - говорит Радомский.

Многие подписчики оказались согласны с великим русским писателем - точнее, с его героем.

"Вы знаете, я имею лишь одну книгу Достоевского "Идиот", и я провела аналогию с современным миром, и меня осенило: князь и его поведение среди глупых - это мой любимый президент. Там всё о нашем мире и кто такая Европа. Перечитываю по многу раз", - пишет @EBergensson.

"У нас подмена понятий: русофоб зовётся либералом. Очевидно, это пришло в Россию из Европы, вместе с заимствованным безобидным европейским либерализмом пришла и пещерная русофобия", - полагает @AlexeyZem.

"Точно так. Ни какая это не оппозиция, это пятая колонна и точка. Засим с ними как с врагами и предателями", - считает @Pishuschij.

"О ценностях в сердце либерала,

Краткую в ленту вам повесть!

Чего Россия вовек не выбирала,

И где отсутствует правда и совесть.

Зато есть всё, что Отечеству мерзко!

Содомия и хамство, и зло лицемерия,

И что насаждает - грубо и дерзко,

Безбожная в мире империя", - стихами выразился комментатор @DdjIV7TlOOaoUIr.