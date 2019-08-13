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"Ненавидит и бьёт свою мать": Соловьёв напомнил о сути русского либерализма словами Достоевского
13 августа 2019, 11:54 • 139 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв напомнил о сути русского либерализма словами писателя Федора Достоевского. "Наш либерал дошёл до того, что отрицает самоё Россию, то есть ненавидит и бьёт свою мать", - вкладывал писатель политические замечания в уста князя Радомского.
Об этом Соловьёв написал в своём Твиттере, выложив в посте отрывок из экранизации романа "Идиот". На кадрах Радомский произносит, как написал телеведущий, "гениальный монолог о русском либерализме".
"Что есть либерализм, как не нападение на существующий порядок вещей? Так вот, русский либерализм нападает не на русские обычаи, а на саму Россию. Наш либерал дошел до того, что отрицает самоё Россию. То есть ненавидит и бьёт свою мать. Каждый неудачный, несчастный русский факт возбуждает в нем смех, чуть ли не восторг.
Он ненавидит русские обычаи, русскую историю - всё! И если есть тому оправдание, то только в том, что он не понимает, что делает. Господа, даже таких слов, как любовь к Отечеству, стали стыдиться. Вы понимаете, само понятие изгнали, как вредное и ничтожное. И факт этот верный и в то же время такой, который никогда ни в одной стране не был и не случался", - говорит Радомский.
Многие подписчики оказались согласны с великим русским писателем - точнее, с его героем.
"Вы знаете, я имею лишь одну книгу Достоевского "Идиот", и я провела аналогию с современным миром, и меня осенило: князь и его поведение среди глупых - это мой любимый президент. Там всё о нашем мире и кто такая Европа. Перечитываю по многу раз", - пишет @EBergensson.
"У нас подмена понятий: русофоб зовётся либералом. Очевидно, это пришло в Россию из Европы, вместе с заимствованным безобидным европейским либерализмом пришла и пещерная русофобия", - полагает @AlexeyZem.
"Точно так. Ни какая это не оппозиция, это пятая колонна и точка. Засим с ними как с врагами и предателями", - считает @Pishuschij.
"О ценностях в сердце либерала,
Краткую в ленту вам повесть!
Чего Россия вовек не выбирала,
И где отсутствует правда и совесть.
Зато есть всё, что Отечеству мерзко!
Содомия и хамство, и зло лицемерия,
И что насаждает - грубо и дерзко,
Безбожная в мире империя", - стихами выразился комментатор @DdjIV7TlOOaoUIr.
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