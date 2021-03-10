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"Ненадёжный партнёр": Эксперт объяснил, Зеленскому не стоит встречаться с Путиным по Донбассу

10 марта 2021, 05:05  •  95 • Политика
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил, почему Владимиру Зеленскому не стоит встречаться с Владимиром Путиным и другими лидерами "нормандской четвёрки", чтобы обсудить проблему Донбасса. "Ненадёжный партнёр", - охарактеризовал он президента Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретится с президентом России Владимиром Путиным, а также его французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры с этими политиками состоятся по отдельности, если встречу в "нормандском формате" организовать не получится.
"Откладывать постоянно решение этого важного вопроса не выйдет", - заявил украинский лидер.
Оленченко назвал инициативу Зеленского малоперспективной. В ней больше пропаганды, чем реального желания найти решение из трудной ситуации.
То, к чему члены "нормандской четвёрки" пришли на прошлой встрече, Киевом так до сих пор не исполнено. Из-за этого у эксперта сразу же возникло несколько важным вопросов. Какую цель преследует Зеленский сейчас, собираясь встретится с Путиным, Меркель и Макроном по отдельности? Неужели он готов объяснить, почему Украина взяла на себя определённые обязательства и не выполнила их? Или он хочет доказать коллегам, что не собирается выполнять эти обязательства.
По мнению эксперта, ни один из глав России, Франции, германии не согласился бы на подобную встречу.
"Зеленский показал себя очень ненадёжным партнёром, трудно прогнозируемым, который способен полярно менять и позицию, и подходы", - подчеркнул Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik.
Прошлая встреча "нормандской четвёрки" состоялась в декабре 2019 года. Тогда страны договорились об использовании "формулы Штайнмайера", то есть ранее принятые Минские соглашения должны выполняться постепенно.

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