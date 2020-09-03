"Немыслимые ошибки НАТО": После инцидента с русскими Су-27 американскому генералу указали на враньё

Американский генерал Джеффри Харригян сразу после инцидента - перехвата самолёта США над Чёрным морем - заявил, что подобные действия являются нарушением международных правил и увеличивают риск столкновения в воздухе. Тем не менее, по словам военного, ВВС США "по-прежнему бдительны и готовы обеспечить безопасность воздушного пространства НАТО в режиме 24/7".

Авторы статьи в журнале Washington Examiner уличили генерала в откровенном вранье, ведь сам факт инцидента доказал обратное. Они напомнили, что в пятницу произошёл ещё один перехват российскими истребителями бомбардировщика В-52 над Балтийским морем - тогда русские Су-27 фактически вторглись в суверенное пространство одного из государств - членов НАТО.

Так о какой же защите 24/7 может идти речь, задают вопрос журналисты.

По их мнению, ситуация складывается абсурдная: Россия уже несколько месяцев злит всех своими нахальными выходками, а в НАТО словно ничего не замечают. Авторы предлагают спросить Харригяна и командующего ВВС Дании, что они делают.