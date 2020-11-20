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"Немцы это хорошо понимают": В Госдуме объяснили, почему ФРГ нужен "Северный поток - 2"

20 ноября 2020, 23:35  •  73 • Политика
В Госдуме объяснили, почему ФРГ так нужен газопровод "Северный поток - 2". Без российского газа Берлин не сможет осуществить переход к возобновляемым источникам энергии. По словам депутата ГД, "немцы это хорошо понимают".
Только Россия может помочь Берлину реализовать его план по созданию чистой и возобновляемой энергетики. Об этом в пятницу заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Он обратил внимание, что до полного перехода Германии на возобновляемые источники энергии пройдёт ещё как минимум 20-30 лет. В этот переходный период природный газ будет самым оптимальным решением по цене, качеству и экологичности.
Лучший партнёр в переходный период - это природный газ как наиболее экологичный в использовании, технологичный в применении и экономически самый доступный вид топлива. Немцы это хорошо понимают, - пояснил Завальный Nation News.
При этом парламентарий подчеркнул, что по той цене, которую предлагает Россия, обеспечить Европу газом больше не сможет никто. Американский СПГ, который Вашингтон активно продвигает на европейском рынке, слишком дорогой по сравнению с российским газом.
Чтобы ликвидировать опасного конкурента, Вашингтон пытается остановить строительство "Северного потока - 2" с помощью санкций. Теперь ограничения грозят не только самой России, но и любой иностранной компании, которая примет участие в газовом проекте или хотя бы поможет оборудовать российские суда-трубоукладчики для работы на морском участке.

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