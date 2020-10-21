"Немцы будут в темноте": Депутат посчитал последствия отказа от "Северного потока - 2"

На фоне разговоров и призывов отказаться от проекта "Северный поток - 2" из-за ситуации с "отравлением" Навального, рядовые немцы политические игрища не поддерживают. Наоборот, в условиях коронавируса и риска в любой момент остаться без работы и средств к существованию граждане Германии не хотят увеличения платы за газ в своих коммунальных платёжках. А плата повысится, уверен депутат берлинского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн, если ФРГ откажется от проекта "Северный поток - 2".

Эксперт подчеркнул в интервью изданию "Вечерняя Москва", что немецкое правительство, "очевидно, признало, что энергоснабжение в Германии больше не было бы безопасным без российского газа". Да и уже сейчас, напомнил депутат, электричество и энергия в его стране дороже, чем во всех других странах Евросоюза.

В случае перехода на американский СПГ траты немцев и вовсе вырастут практически на треть (на 30%). И это минимум.

"Без российского газа немцы будут в темноте", - просчитал последствия отказа от "Северного потока - 2" Линдеманн, отметив, что только поставки голубого топлива из нашей страны смогут в долгую обеспечить энергосбережение в ФРГ.