"Немцы боятся этого больше всего": Санкции США могут поставить Германию в безвыходное положение

Такое мнение высказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя возмущение главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса. Последний заявил, что США не имеют права наказывать европейские компании, работающие над проектом.

Юшков отметил, что пока американские санкции затрагивают только участников строительства газопровода. Германия втайне надеется, что "Газпром" сам достроит "Северный поток - 2". Однако если американский конгресс введёт санкции за введение магистрали в эксплуатацию и обслуживание, то в этом случае пострадает уже сам Берлин, передаёт Nation News.

Тогда Германия окажется в заведомо проигрышной ситуации. Если она откажется запускать газопровод, она нарушит собственный закон, и "Газпром" сможет обратиться в суд. Если она всё же введёт "Северный поток - 2" в эксплуатацию, то попадёт под американские санкции.

Немцы боятся этого больше всего. Эта правовая коллизия их беспокоит. Они об этом весь год говорят, мол, не надо нас ставить в такое положение, - отметил Юшков.

Ещё одной проблемой для Германии является отсутствие единого субъекта в американской политике, который бы нёс ответственность за санкции. Ограничительные меры вводят и республиканцы, и демократы, а президент далеко не всегда имеет на них влияние. Эксперт уверен, что сегодня хозяин Белого дома не сможет отменить санкции против "Северного потока - 2", даже если поставит перед собой такую цель. Для этого ему нужно провести собственный закон через обе палаты парламента, что является практически невыполнимой задачей.