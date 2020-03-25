"Немножко лучше сарая для скота": Украина своих военных решила карантинить в руинах

Реуцкий разместил снимки в соцсети, но позднее удалил или ограничил доступ к фотографиям. Однако снимки опубликовал у себя портал "Русская весна". На кадрах видна облупившаяся краска на стенах, отлетевшая штукатурка, "совковый" интерьер. В таких условиях, по данным Константина Реуцкого, будут карантинить украинские военные.

"Больница, которая должна выдержать главный удар эпидемии на севере", - написал волонтёр в Facebook.

Он указал, что в учреждении 30 коек для больных. При необходимости развернут ещё 20. Но среди сотрудников только один врач-инфекционист. На такое количество больных нужно ещё как минимум два доктора такого профиля. В сообщении говорится, что в больнице города Рубежное всего четыре аппарата ИВЛ. Директор лечебного учреждения считает, что потребуется как минимум ещё пять таких устройств, а также другая реанимационная техника.

В комменатриях под постом мнения подписчиков разделились.

"Немножко лучше сарая для скота", - написал Николай Мартыненко.

"К сожалению, реалии нашей жизни", - написал Виталий Прилипа, ответив на чей-то вопрос о том, что это на фотографиях.

Были и те, кто обвинил Реуцкого в распространении фейка. Пользователь Анна Николаенко опубликовала пару снимков, на которых видны отремонтированные боксы. Именно в них и будут размещены инфекционные больные. Только вот в этих палатах нет никакого медицинского оборудования, лишь застеленная койка, стул, стол и тумбочка.