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"Немножко лучше сарая для скота": Украина своих военных решила карантинить в руинах

25 марта 2020, 15:35  •  37 • В мире
Изолятор для военнослужащих украинские власти решили оборудовать в городе Рубежное на Луганщине. Некий Константин Реуцкий, называющий себя волонтёром, опубликовал фотографии больницы, куда привезут больных коронавирусом на карантин. "Немножко лучше сарая для скота", - прокомментировали увиденное украинцы.
Реуцкий разместил снимки в соцсети, но позднее удалил или ограничил доступ к фотографиям. Однако снимки опубликовал у себя портал "Русская весна". На кадрах видна облупившаяся краска на стенах, отлетевшая штукатурка, "совковый" интерьер. В таких условиях, по данным Константина Реуцкого, будут карантинить украинские военные.
"Больница, которая должна выдержать главный удар эпидемии на севере", - написал волонтёр в Facebook.
Он указал, что в учреждении 30 коек для больных. При необходимости развернут ещё 20. Но среди сотрудников только один врач-инфекционист. На такое количество больных нужно ещё как минимум два доктора такого профиля. В сообщении говорится, что в больнице города Рубежное всего четыре аппарата ИВЛ. Директор лечебного учреждения считает, что потребуется как минимум ещё пять таких устройств, а также другая реанимационная техника.
В комменатриях под постом мнения подписчиков разделились.
"Немножко лучше сарая для скота", - написал Николай Мартыненко.
"К сожалению, реалии нашей жизни", - написал Виталий Прилипа, ответив на чей-то вопрос о том, что это на фотографиях.
Были и те, кто обвинил Реуцкого в распространении фейка. Пользователь Анна Николаенко опубликовала пару снимков, на которых видны отремонтированные боксы. Именно в них и будут размещены инфекционные больные. Только вот в этих палатах нет никакого медицинского оборудования, лишь застеленная койка, стул, стол и тумбочка.
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