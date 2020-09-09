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"Немножко глаза даже увлажнились": Симоньян рассказала, что больше всего задело Лукашенко

09 сентября 2020, 01:25  •  56 • Политика
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что больше всего задело президента Белоруссии Александра Лукашенко, который дал интервью телеканалу. По её словам, политик говорил вполне искренне, у него даже увлажнились глаза в этот момент.
По словам Симоньян, белорусскому лидеру было очень обидно, когда от него начали отворачиваться его традиционные сторонники. Она подчеркнула, что политик говорил это вполне искренне.
"Он сказал, что да, ему очень обидно. И даже что это трагично для него. В его голосе была горечь, и нам даже показалось, что у него немножко глаза в этот момент увлажнились", - отметила редактор RT.
В целом же Лукашенко не создавал впечатления подавленного человека. И до, и после интервью президент Белоруссии много шутил и смеялся. Напомним, во вторник Лукашенко дал интервью RT и ряду других российских СМИ. Беседа с журналистами продолжалась на протяжении двух часов.
Ситуация в Белоруссии обострилась в начале августа - после проведения президентских выборов, когда ЦИК огласил официальные результаты голосования. Недовольные победой Лукашенко белорусы начали массово выходить на улицы, требуя пересмотреть результаты голосования. Белорусский "майдан" тут же поддержали западные страны, которые начали оказывать давление на Минск.

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