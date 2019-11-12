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"Немного порадовало": "Смерть мозга" НАТО была подарком для Путина от Макрона - СМИ

12 ноября 2019, 17:39  •  63 • Политика
Швейцарские СМИ сообщили о "подарке" французского лидера Эмманюэля Макрона российским властям, а точнее - президенту страны Владимиру Путину. Издание уверено, что заявление о "смерти мозга" НАТО немного порадовало Москву.
Швейцарская газета NZZ заявила о том, что французский президент Эмманюэль Макрон сделал самый настоящий подарок для российского руководства. Так, заявление президента республики о "смерти мозга" НАТО, по мнению журналистов издания, очень похоже на презент для российского лидера Владимира Путина.
А если точнее, то это якобы некий сигнал от французской стороны к стратегическому диалогу с Москвой.
Швейцарская газета уверяет, что Россия уверена в том, что НАТО никуда не денется. Реформ альянса тоже не предвидится, а потому заявление Макрона могло лишь немного "порадовать" Россию, но не больше.
"Россия удивительно быстро вернула себе былое военное и политическое влияние на международной арене", - отмечается в публикации. Там также подчеркивается, что сейчас во многих государствах, например в Сирии, без Москвы ничего не решается".
Но при всем этом авторы уверяют, что на данный момент якобы наша страна оказалась в изоляции. Всему причиной – европейские санкции. Однако это "вынужденное одиночество" Москвы совсем не недостаток. Россия может не беспокоиться насчет Запада и спокойно наблюдать со стороны за ссорами европейцев и американцев.

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