"Немного порадовало": "Смерть мозга" НАТО была подарком для Путина от Макрона - СМИ

Швейцарская газета NZZ заявила о том, что французский президент Эмманюэль Макрон сделал самый настоящий подарок для российского руководства. Так, заявление президента республики о "смерти мозга" НАТО, по мнению журналистов издания, очень похоже на презент для российского лидера Владимира Путина.

А если точнее, то это якобы некий сигнал от французской стороны к стратегическому диалогу с Москвой.

Швейцарская газета уверяет, что Россия уверена в том, что НАТО никуда не денется. Реформ альянса тоже не предвидится, а потому заявление Макрона могло лишь немного "порадовать" Россию, но не больше.

"Россия удивительно быстро вернула себе былое военное и политическое влияние на международной арене", - отмечается в публикации. Там также подчеркивается, что сейчас во многих государствах, например в Сирии, без Москвы ничего не решается".

Но при всем этом авторы уверяют, что на данный момент якобы наша страна оказалась в изоляции. Всему причиной – европейские санкции. Однако это "вынужденное одиночество" Москвы совсем не недостаток. Россия может не беспокоиться насчет Запада и спокойно наблюдать со стороны за ссорами европейцев и американцев.