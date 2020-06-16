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"Немного паники есть": Вторая вспышка COVID-19 в Пекине началась с сюрприза
16 июня 2020, 13:00 • 128 • В мире
Студентка Мария, жительница Пекина, рассказала о том, что вторая вспышка COVID-19 началась с сюрприза. Только неделю удалось пожить без ограничений. "Немного паники есть", - отметила девушка.
Мария живёт в Пекине девятый год. Сейчас она второкурсница Пекинского университета и не сильно чувствует дискомфорт между лекциями в вузе и онлайн-занятиями. Однако в повседневную жизнь коронавирус внёс существенные изменения. Вторая волна стала сюрпризом для китайцев.
"Всё началось с одного человека. Он пекинец, сходил на рынок", - рассказала Мария.
Она добавила, что уже два дня, как определили этого мужчину как распространителя. Новых заражённых из-за него уже 36. До этого Пекин 56 дней жил без новых случаев инфицирования. С прошлой недели разрешено снимать маски в открытых местах.
"И действительно, ситуация неожиданная. Сейчас опять всё вернулось, как было до того, как всех вылечили", - отметила девушка.
По её словам, власти вновь ввели ряд ограничений. При входе и выходе из метро, а также из жилых комплексов измеряют температуру. Новостные выпуски теперь длятся не менее часа: людей оповещают о ситуации в Пекине и китайских провинциях. Информация также распространяется через соцсети.
"Как-то справляемся. Немного паники есть среди простых людей, но не так сильно, как в начале пандемии", - сообщила Мария "Московскому комсомольцу".
При отсутствии маски в общественных местах к человеку подходят специальные люди, предупреждают об опасности. Если кто-то начинает сопротивляться, они имеют право взять под контроль. Штрафы и другие административные наказания есть только для тех, кто не сообщил о поднявшейся температуре или других симптомах.
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