|
"Немецких солдат уже не было": В Эстонии разозлились на российского посла за напоминание о фашистах
20 сентября 2019, 00:09 • 46 • Политика
В эстонском МИДе разозлились на российского посла Александра Петрова за напоминание о том, кто освобождал эту страну от фашистов. "Немецких войск в это время в городе уже не было", - заявили эстонские дипломаты, говоря о вошедших в Таллин красноармейцах.
Недавно Петров в интервью ТАСС отметил, что в Эстонии простые граждане помнят и чтут подвиг советских солдат, которые во время войны ценой своих жизней освобождали эту страну от фашистов. Однако эти слова вызвали большой переполох в эстонском МИДе, куда посла России намерены вызвать для серьезного разговора.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу объявил, что слова Петрова неправдивы. В комментарии для газеты Postimees он утверждает, что 22 сентября 1944 года, в день, когда советские воины вошли в Таллин, "немецких войск в это время в городе уже не было". Он же добавил, что сопротивление оказывали в основном прибывшие из Финляндии эстонские добровольцы.
Эстонский дипломат заявил, что советские войска оккупировали страну вслед за фашистами. Он не постеснялся заявить, что к этому, мол, в Таллине относятся негативно, о чем и будет объявлено лично Петрову.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 сентября 2019, 04:39
|
15 сентября 2019, 03:09
|
14 сентября 2019, 20:39
|
14 сентября 2019, 20:39
|
15 сентября 2019, 22:39
|
13 сентября 2019, 02:09
|
19 сентября 2019, 17:24