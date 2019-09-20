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"Немецких солдат уже не было": В Эстонии разозлились на российского посла за напоминание о фашистах

20 сентября 2019, 00:09  •  46 • Политика
В эстонском МИДе разозлились на российского посла Александра Петрова за напоминание о том, кто освобождал эту страну от фашистов. "Немецких войск в это время в городе уже не было", - заявили эстонские дипломаты, говоря о вошедших в Таллин красноармейцах.
Недавно Петров в интервью ТАСС отметил, что в Эстонии простые граждане помнят и чтут подвиг советских солдат, которые во время войны ценой своих жизней освобождали эту страну от фашистов. Однако эти слова вызвали большой переполох в эстонском МИДе, куда посла России намерены вызвать для серьезного разговора.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу объявил, что слова Петрова неправдивы. В комментарии для газеты Postimees он утверждает, что 22 сентября 1944 года, в день, когда советские воины вошли в Таллин, "немецких войск в это время в городе уже не было". Он же добавил, что сопротивление оказывали в основном прибывшие из Финляндии эстонские добровольцы.
Эстонский дипломат заявил, что советские войска оккупировали страну вслед за фашистами. Он не постеснялся заявить, что к этому, мол, в Таллине относятся негативно, о чем и будет объявлено лично Петрову.

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