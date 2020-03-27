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"Немец не согнул, и он не согнёт": Белорусы запаслись "пахучим оружием" против коронавируса

27 марта 2020, 03:35  •  40 • В мире
Простые жители Белоруссии не боятся коронавируса: они уже запаслись пахучим, а главное, вкусным оружием от болезни - салом и чесноком. "Немец не согнул, и он не согнёт", - уверенно заявляют они.
Журналисты издания "Sputnik Беларусь" проехались по белорусской глубинке и узнали у местных жителей, как они готовятся к возможной эпидемии коронавируса. Оказалось, их рецепт здоровья прост: побольше бывать на свежем воздухе и есть простую деревенскую еду - сало и чеснок.
"Мы люди трудолюбивые, нам работать надо", - весело заявляют простые белорусы. По примеру своего президента они не слишком верят в реальную опасность коронавируса - уверены, что он "не пройдёт".
Крестьяне сравнивают коронавирус COVID-19 с нацистами в годы войны: "Немец не согнул, и он не согнёт". Главное, поменьше нервничать и побольше работать.
В завтрашнем дне жители страны уверены: гречку никто с полок не сметает, ведь Минсельхозпрод заверил, что крупы и муки в стране хватит на всех. Особенно много пресловутой гречки: запасов - на пять месяцев вперёд.
Вдоволь в республике и молока, и мяса: по словам чиновников от сельского хозяйства, Беларусь даже готова поставлять провизию в другие страны. Однако отказываться от закупок российской продукции из-за коронавируса в планы государства не входит, сказал замминистра Гракун.
Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе очередного совещания по распространению коронавируса заявил, что граждане страны не понимают рекомендаций властей и продолжают ездить за границу. Несмотря на то что подобное поведение слишком опасно.
"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, всё равно прут за эту границу".
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