"Немец не согнул, и он не согнёт": Белорусы запаслись "пахучим оружием" против коронавируса

Журналисты издания "Sputnik Беларусь" проехались по белорусской глубинке и узнали у местных жителей, как они готовятся к возможной эпидемии коронавируса. Оказалось, их рецепт здоровья прост: побольше бывать на свежем воздухе и есть простую деревенскую еду - сало и чеснок.

"Мы люди трудолюбивые, нам работать надо", - весело заявляют простые белорусы. По примеру своего президента они не слишком верят в реальную опасность коронавируса - уверены, что он "не пройдёт".

Крестьяне сравнивают коронавирус COVID-19 с нацистами в годы войны: "Немец не согнул, и он не согнёт". Главное, поменьше нервничать и побольше работать.

В завтрашнем дне жители страны уверены: гречку никто с полок не сметает, ведь Минсельхозпрод заверил, что крупы и муки в стране хватит на всех. Особенно много пресловутой гречки: запасов - на пять месяцев вперёд.

Вдоволь в республике и молока, и мяса: по словам чиновников от сельского хозяйства, Беларусь даже готова поставлять провизию в другие страны. Однако отказываться от закупок российской продукции из-за коронавируса в планы государства не входит, сказал замминистра Гракун.

Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе очередного совещания по распространению коронавируса заявил, что граждане страны не понимают рекомендаций властей и продолжают ездить за границу. Несмотря на то что подобное поведение слишком опасно.

"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, всё равно прут за эту границу".