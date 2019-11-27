"Нема дурных": Витязева - о говорящей реакции украинцев в Эстонии на приглашение Зеленского "домой"

Владимир Зеленский посетил украинскую общину Эстонии 26 ноября. Общаясь с соотечественниками, президент Украины призвал их "возвращаться домой".

"Возвращайтесь в Украину, начинайте работу, поднимайте производство. Присоединяйтесь к нам", - цитирует пресс-служба президента Украины.

Но судя по лицам собравшихся, желающих нашлось немного. По Сети распространилась яркая фотография, на которой видна реакция украинцев. Снимок выложила в своём Telegram-канале журналистка Юлия Витязева.

"Зеленский - украинцам в Эстонии: возвращайтесь домой! Ответ "нема дурных" остался за кадром, но, судя по выражению лиц президентской четы, отчётливо повис в воздухе", - иронично прокомментировала Витязева.

Во время визита Зеленского в Эстонию произошёл ещё один конфуз. Президент Эстонии вручила презент украинскому коллеге. Керсти Кальюлайд подарила ему велосипед. "ЗачОтный троллинг", - отреагировала российская телеведущая Ольга Скабеева. Напомним, ранее Зеленский объяснял, почему не ездит на велосипеде на работу. "Я такой же участник движения, как и все", - писал он на своей странице в Facebook.