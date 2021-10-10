"Нельзя отмалчиваться!": Ракетостроитель разоблачил военную хитрость США со спутниками

Ракетостроитель Дмитрий Конаныхин разоблачил военную хитрость США со спутниками Starlink Илона Маска. Он рассказал, как Пентагон может использовать их в операциях вооружённых сил: "Нельзя отмалчиваться!".

Ракетостроитель Дмитрий Конаныхин в беседе с "ПолитРоссией" разоблачил военную хитрость США со спутниками Starlink, разработанными компанией американского бизнесмена Илона Маска Space X.

Специалист подчеркнул, что данные космические объекты способны участвовать в операциях американских вооружённых сил: корректировать перемещения крылатых ракет в воздухе, посылать сигналы истребителям и заправщикам, доставлять сведения пунктам связи на земле.

Это означает, что данные спутники изначально конструировались с расчётом на то, чтобы использовать их в деятельности армии США. Ракетостроитель привёл неожиданную аналогию: из утюга не получится просто так выстрелить, для этого нужно заранее оборудовать его стволом и магазином для боеприпасов.

Он добавил, что ситуация со Starlink - лишь одно из звеньев большой цепи, поскольку сейчас Вашингтон планомерно и систематически милитаризирует космос.

Нельзя отмалчиваться! Этой теме нужно уделять постоянное внимание,

- подчеркнул Конаныхин.

Притом вся эта работа в Штатах ведётся под прикрытием привычных для американских властей "ритуальных плясок": в медиа вбрасывают домыслы о космических опасностях, которые якобы исходят от России и КНР, добавил эксперт.