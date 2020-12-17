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"Нельзя не упомянуть": Нарышкин рассказал о подвигах современных разведчиков

17 декабря 2020, 11:45  •  82 • Политика
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о подвигах, которые совершают современные российские разведчики. "Нельзя не упомянуть деятельность российской разведки на партнёрском канале по освобождению наших соотечественников и граждан других стран, ставших заложниками или оказавшихся в плену", - подчеркнул он.
Сергей Нарышкин, с 2016 года руководящий Службой внешней разведки России, дал развёрнутое интервью журналу "Международная жизнь". В нём он, в частности, раскрыл некоторые детали деятельности своих сотрудников.
Нарышкин отметил, что СВР занимается в том числе и вызволением соотечественников из плена, а также освобождением заложников. Помогают разведчики и гражданам других стран, ставшим заложниками или оказавшимся в плену.
"Нельзя не упомянуть деятельность российской разведки на партнёрском канале по освобождению наших соотечественников и граждан других стран, ставших заложниками или оказавшихся в плену", - отметил в беседе со СМИ Нарышкин.
Глава СВР признал, что в XXI веке такие "уродливые явления", как пиратство и торговля людьми, ещё сохранились. Они заставляют разведки разных стран объединять усилия и предпринимать совместные действия.
В этом же интервью Сергей Нарышкин отметил высокую эффективность своих сотрудников в Сирии, где они прекрасно показали себя в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами, в том числе с западными, несмотря на напряжённость в отношениях России с США и рядом других стран.
Нарышкин подчеркнул, что Вашингтон и Лондон постоянно пытаются давить на глав других государств, проводя антироссийскую политику и пропаганду. Такое поведение директор СВР считает "неджентльменским". Он отметил, что несмотря на все антироссийские действия Запада, СВР удалось достичь беспрецедентного прогресса с зарубежными коллегами, в частности на антитеррористическом направлении.
Нарышкин пояснил, что партнёры регулярно сообщают нашим разведчикам важную информацию, которая оказывается очень полезной России при действиях в Сирии. Кроме того, СВР активно взаимодействует с западными разведслужбами на территории государств Среднего Востока и Юго-Восточной Азии.
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