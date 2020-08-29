"Нельзя исключать": Перед французами снова замаячила перспектива самоизоляции

Главное управление здравоохранения Франции сообщило о рекордном количестве новых больных COVID-19. За сутки их стало больше на 7,3 тысячи человек. В ведомстве отметили, что эпидемия распространяется по экспоненте. Прирост начали фиксировать после того, как были отменены ограничительные меры, однако такое число новых случаев за последние недели фиксируют впервые.

Во время брифинга французский президент Эммануэль Макрон отметил, что власти прикладывают максимум усилий, чтобы избежать повторного введения ограничений.

"Ничего нельзя исключать в теории", - добавил он, отвечая на вопрос, насколько реальна перспектива самоизоляции для граждан.

27 августа премьер Франции Жан Кастекс объявил о введении масочного режима для всех парижан. Он не исключил, что осенью вероятно введение локальных карантинов.

За всё время пандемии во Франции COVID-19 был диагностирован примерно у 260 тысяч человек. Свыше 30 тысяч из-за коронавируса умерли.