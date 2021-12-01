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"Нельзя допустить нового закрытия границ": Евродепутат призвал признать вакцинацию "Спутником V"
01 декабря 2021, 02:30 • 77 • Политика
В Европарламенте призвали ЕС признать русские COVID-сертификаты. "Нельзя допустить нового закрытия границ", - заявил евродепутат от Латвии.
Евросоюзу следует признать сертификаты о вакцинации русским препаратом "Спутник V", а России - признать сертификаты привитых вакцинами Pfizer или Moderna. С таким заявлением выступил депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков.
В настоящий момент европейский регулятор тянет с признанием русской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", несмотря на то что эффективность препарата подтвердил уважаемый в Европе медицинский журнал The Lancet. В этой связи Россия тоже не торопится признавать западные вакцины.
- написал по этому поводу евродепутат на своей странице в Facebook.
Напомним, что отдельные страны ЕС уже признали сертификаты о вакцинации "Спутником V", что позволяет им принимать туристов из России. Также русская вакцина в ходу в странах Южной Америки. Всего "Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли.
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