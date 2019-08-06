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"Нелюди": Оппозиционеры-родители не согласны нести ответственность за привлечение детей

06 августа 2019, 17:24  •  173 • Политика
Прокуратура требует лишить родительских прав участников несанкционированной акции с малолетним ребенком, которого они передавали другим митингующим как реквизит. "А я бы ещё и Соболь родительских прав лишил, совсем свою дочь забросила", - комментируют в Сети позицию надзорного ведомства.
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком. Несостоявшаяся кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и либеральные издания устроили вой в соцсетях, а пользователи, наоборот, поддержали позицию надзорного органа.
"Прокуратура требует лишить родительских прав (!) семью, которая пришла на акцию 27 июля с ребенком", - негодует в Twitter @novaya_gazeta.
"Нелюди и враги всех честных людей! Подчиненные дружков Цапков совсем с ума сошли от безнаказанности", - добавляет Любовь Соболь.
Однако обычные пользователи соцсети полностью поддерживают позицию прокуратуры и осуждают родителей, которые привели малыша на незаконную и потенциально опасную акцию.
"Правильно, лишать родительских прав таких псевдородителей, которые ведут на предполагаемо опасное мероприятие и дают ребёнка 3-му лицу "попользовать", думаю, за бабло", - пишет в ответ на истерику Соболь пользователь @AntonioPodos.
"Это тех (родителей), которые своего ребенка как реквизит передавали митингующим? Наказать, конечно, надо, чтоб в следующий раз головой думали. Но лишать родительских прав - перебор. Хотя с такой родительской "заботой" все равно скоро бабушка будет воспитывать пару лет", - отмечает Илона Кулагина @kulagina_ilona.
"А я бы ещё и Соболь родительских прав лишил, совсем свою дочь забросила", - добавляет пользователь @solgo22.
Напомним, что Любовь Соболь после отказа ЦИК регистрировать её кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за большого числа фальшивых подписей и подписей умерших людей сорвала злобу на собственной малолетней дочери. Об этом сообщило издание Nation News со ссылкой на соседей Соболь, слышавших крики, плач и звуки ударов.

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