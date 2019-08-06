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"Нелюди": Оппозиционеры-родители не согласны нести ответственность за привлечение детей
06 августа 2019, 17:24 • 173 • Политика
Прокуратура требует лишить родительских прав участников несанкционированной акции с малолетним ребенком, которого они передавали другим митингующим как реквизит. "А я бы ещё и Соболь родительских прав лишил, совсем свою дочь забросила", - комментируют в Сети позицию надзорного ведомства.
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком. Несостоявшаяся кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и либеральные издания устроили вой в соцсетях, а пользователи, наоборот, поддержали позицию надзорного органа.
Однако обычные пользователи соцсети полностью поддерживают позицию прокуратуры и осуждают родителей, которые привели малыша на незаконную и потенциально опасную акцию.
Напомним, что Любовь Соболь после отказа ЦИК регистрировать её кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за большого числа фальшивых подписей и подписей умерших людей сорвала злобу на собственной малолетней дочери. Об этом сообщило издание Nation News со ссылкой на соседей Соболь, слышавших крики, плач и звуки ударов.
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