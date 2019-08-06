"Нелюди": Оппозиционеры-родители не согласны нести ответственность за привлечение детей

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком. Несостоявшаяся кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и либеральные издания устроили вой в соцсетях, а пользователи, наоборот, поддержали позицию надзорного органа.

"Прокуратура требует лишить родительских прав (!) семью, которая пришла на акцию 27 июля с ребенком", - негодует в Twitter @novaya_gazeta. "Нелюди и враги всех честных людей! Подчиненные дружков Цапков совсем с ума сошли от безнаказанности", - добавляет Любовь Соболь.

Однако обычные пользователи соцсети полностью поддерживают позицию прокуратуры и осуждают родителей, которые привели малыша на незаконную и потенциально опасную акцию.

"Правильно, лишать родительских прав таких псевдородителей, которые ведут на предполагаемо опасное мероприятие и дают ребёнка 3-му лицу "попользовать", думаю, за бабло", - пишет в ответ на истерику Соболь пользователь @AntonioPodos. "Это тех (родителей), которые своего ребенка как реквизит передавали митингующим? Наказать, конечно, надо, чтоб в следующий раз головой думали. Но лишать родительских прав - перебор. Хотя с такой родительской "заботой" все равно скоро бабушка будет воспитывать пару лет", - отмечает Илона Кулагина @kulagina_ilona. "А я бы ещё и Соболь родительских прав лишил, совсем свою дочь забросила", - добавляет пользователь @solgo22.

Напомним, что Любовь Соболь после отказа ЦИК регистрировать её кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за большого числа фальшивых подписей и подписей умерших людей сорвала злобу на собственной малолетней дочери. Об этом сообщило издание Nation News со ссылкой на соседей Соболь, слышавших крики, плач и звуки ударов.