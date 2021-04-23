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"Неловко спрашивать про денежки...": Рассекречена переписка русских шпионов с латышами
23 апреля 2021, 17:00 • 162 • Политика
Стали известны детали истории супругов из Калининграда, которые работали на Латвию. Их посадили за шпионаж на 13 и 12,5 лет. Либеральные СМИ называли это дело "местью ФСБ".
Антонина Зимина и Константин Антонец - русские шпионы, которые работали на латышей, суд приговорил их к 13 и 12,5 годам колонии. Baltnews провёл расследование и выяснил любопытные детали этой истории.
Антонина Зимина стала работать на Латвию с 2012 года, сотрудничала с человеком по имени Андрес, которым впоследствии и была завербована.
Курировал её работу латвийский разведчик, сотрудник БЗК Латвии Александр.
Агенты из Латвии хотели через Антонину добыть персональные данные сотрудников русских организаций, которые занимаются международными отношениями, и некоммерческих проектов по странам Балтии.
В 2014 году она передала некие данные Андресу, написав ему письмо.
"Слушай, мне очень неловко об этом спрашивать, но я могу рассчитывать на какие-нибудь денежки, хотя бы немного, просто на выходные, когда парень приедет, хочу снять спа-отель "Опера", ну и чтобы на ресторан хватило", - писала Антонина.
Ей помогали, а она высылала информацию. В 2016 году она устроилась в Пенсионный фонд и украла базу личных данных граждан России, после передала латвийским спецагентам.
Своего мужа Константина Антонца она тоже втянула в шпионаж, но он занимался скучной работой с документами. Согласился потому, что, вероятно, был недоволен своей работой. В 2016 году он нашёл секретные данные и тоже решил стать полноценным шпионом.
В апреле 2018 года Антонина и Константин отправились в Ригу, но ехали разными маршрутами. Тогда секретные сведения они лично передали сотрудникам спецслужб Латвии.
Их задержали в том же году спустя несколько месяцев, в апреле. Зимину - в Калининграде, её мужа - в Москве.
Либеральные, прозападные СМИ и прочие долго говорили, что супругов стали преследовать из-за свадебных фото, на которых был замечен сотрудник ФСБ, что не удалось доказать.
Они писали о жестокости правосудия России. Даже Навальный поплакался о "кровавой гэбне".
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