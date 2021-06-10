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"Нелицеприятный разговор с Путиным": Байдену указали на большую ошибку, прочертив "красную линию"

10 июня 2021, 14:40  •  122 • Политика
Сенаторы оценили интервью президента России Владимира Путина о "красных линиях" накануне саммита с Байденом.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал интервью президента России Владимира Путина накануне встречи в Женеве 16 июня с президентом США Джозефом Байденом.
Как сообщал Царьград, в интервью Путин назвал "красной линией" для России попытки втянуть в НАТО Украину, а также закон о коренных народах, который исключает из их числа русских.
По мнению Пушкова, "включение Украины в НАТО... и есть "красная линия" с точки зрения интересов безопасности России".
Путин также усомнился в искренности заверений США по поводу того, что они не обещали Украине членство в НАТО. Недоверие к заверениям США, констатация их нежелания считаться с нашими интересами, предположение, что США нацелены на включение Украины в НАТО - всё это со стороны президента России за неделю до саммита говорит о многом. Прежде всего о том отсутствии доверия и той очень напряжённой атмосфере, в которой будут проходить переговоры в Женеве,
- подчёркивает член Совета Федерации.
Пушков также отметил, что слова Байдена во время выступления на военной базе о том, что "США не ищут конфликта с Россией", является намёком, что источник конфликта - Россия.
Однако всем очевидно, что острый конфликт уже налицо, а может стать ещё острее. При этом Байден всячески даёт понять, что он едет для жёсткого и нелицеприятного разговора с Путиным - "сказать ему то, что я хочу, чтобы он знал" (таков точный перевод). Смысл, видимо, следующий: пусть Россия согласится на условия США - и конфликта не будет. Но если Байден рассчитывает на жёсткий монолог, то он заблуждается,
- отметил сенатор.
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также оценил озабоченность президента Путина вероятным размещением ракет США на Украине, при котором тогда их подлётное время до России сократится до 7-10 минут.
Наша страна будет делать всё, чтобы ракеты НАТО не были размещены на территории Украины,
- цитирует RT слова сенатора.

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