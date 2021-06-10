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"Нелицеприятный разговор с Путиным": Байдену указали на большую ошибку, прочертив "красную линию"
10 июня 2021, 14:40 • 122 • Политика
Сенаторы оценили интервью президента России Владимира Путина о "красных линиях" накануне саммита с Байденом.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал интервью президента России Владимира Путина накануне встречи в Женеве 16 июня с президентом США Джозефом Байденом.
Как сообщал Царьград, в интервью Путин назвал "красной линией" для России попытки втянуть в НАТО Украину, а также закон о коренных народах, который исключает из их числа русских.
По мнению Пушкова, "включение Украины в НАТО... и есть "красная линия" с точки зрения интересов безопасности России".
- подчёркивает член Совета Федерации.
Пушков также отметил, что слова Байдена во время выступления на военной базе о том, что "США не ищут конфликта с Россией", является намёком, что источник конфликта - Россия.
- отметил сенатор.
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также оценил озабоченность президента Путина вероятным размещением ракет США на Украине, при котором тогда их подлётное время до России сократится до 7-10 минут.
- цитирует RT слова сенатора.
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