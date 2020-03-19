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"Нелепые попытки": Путин раскритиковал намерения усложнить жизнь крымчанам

19 марта 2020, 01:35  •  37 • Политика
Во время встречи с представителями общественности Севастополя и Крыма президент России Владимир Путин назвал "нелепыми попытками" желание сделать жизнь жителей этих территорий труднее, а также поставить под сомнение их выбор о присоединении к РФ.
18 марта 2014 года был подписан договор, по которому Крым воссоединился с Россией. Решение принимали сами жители полуострова методом голосования. Спустя шесть лет Украина всё ещё не смирилась с потерей Крыма.
"Люди тогда сделали осознанный выбор, причём настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку. Те, кто пытаются это сделать, даже сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода", - сказано на официальном сайте президента России.
Живущие на полуострове могли заметить трудности, которые для них создаются извне, например с энергоснабжением, но в конечном итоге все подобные попытки оказались тщетными, растворившимися, рассыпавшимися. Люди готовы "работать, быть вместе с Россией, несмотря ни на какие внешние сложности", говорит Владимир Путин.
В своей речи российский лидер сообщил, что строительство Крымского моста было ярким событием, символом воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Эта магистраль поможет развиваться инфраструктуре региона, облегчит поставки стройматериалов, товаров, экспорт производимой в Крыму продукции, увеличит поток туристов.
По словам Путина, жители Крыма, получившие российское гражданство, имеют право претендовать на высшие посты в стране. Такая возможность есть даже у тех, кто имеет паспорт гражданина России, но не смог официально оформить отказ от гражданства Украины.

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