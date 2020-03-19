"Нелепые попытки": Путин раскритиковал намерения усложнить жизнь крымчанам

18 марта 2014 года был подписан договор, по которому Крым воссоединился с Россией. Решение принимали сами жители полуострова методом голосования. Спустя шесть лет Украина всё ещё не смирилась с потерей Крыма.

"Люди тогда сделали осознанный выбор, причём настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку. Те, кто пытаются это сделать, даже сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода", - сказано на официальном сайте президента России.

Живущие на полуострове могли заметить трудности, которые для них создаются извне, например с энергоснабжением, но в конечном итоге все подобные попытки оказались тщетными, растворившимися, рассыпавшимися. Люди готовы "работать, быть вместе с Россией, несмотря ни на какие внешние сложности", говорит Владимир Путин.

В своей речи российский лидер сообщил, что строительство Крымского моста было ярким событием, символом воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Эта магистраль поможет развиваться инфраструктуре региона, облегчит поставки стройматериалов, товаров, экспорт производимой в Крыму продукции, увеличит поток туристов.

По словам Путина, жители Крыма, получившие российское гражданство, имеют право претендовать на высшие посты в стране. Такая возможность есть даже у тех, кто имеет паспорт гражданина России, но не смог официально оформить отказ от гражданства Украины.