"Некоторых Бог сначала лишает чувства самосохранения": МИД Польши просит США разместить в Европе ядерное оружие

Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили на континенте своё ядерное оружие, считает глава МИД Польши Яцек Чапутович. Да и сама Польша не откажется от размещения ядерных арсеналов, добавил он. "Всё-таки, стремясь наказать, Бог сначала лишает не разума, а инстинкта самосохранения", - решили пользователи Сети.

Глава польского МИД Яцек Чапутович дал интервью немецкому журналу Spigel, в котором сообщил, что Европа только выиграла бы от размещения США на континенте американских войск и ядерных ракет. Не исключает он и того, что на польской территории в будущем могут появиться американские арсеналы ядерного оружия.

"Мы не хотим этого. Но все зависит от того, как Россия будет вести себя в будущем, продолжит ли она свою агрессивную оборонную политику. Это должно было бы решить НАТО как сообщество", - цитирует слова министра Утро.Ру.

Сказано всё это было на фоне выступления госсекретаря США Майкла Помпео, сообщившего в пятницу, 1 февраля, о том, что Вашингтон выходит из Договора об РСМД.

"Всё-таки, стремясь наказать, Бог сначала лишает не разума, а инстинкта самосохранения", - прокомментировал слова польского министра в своём микроблоге в Twitter пользователь "Голос Мордора".

"Поляки никогда не отличались особой одарённостью и в попытках быть самыми европейскими европейцами всю историю оказывались у разбитого корыта", - ответила Жанна Русакова.

"А Чапушилыч базу Рамштайн и её окрестности волевым решением вычеркнул из состава Европы? Или там оно недостаточно ядерное?"- удивился пользователь Андрей Ветров.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что США должны разместить в Европе атомное оружие, так как это в интересах европейских стран.

Всё таки стремясь наказать, бог сначала лишает не разума, а инстинкта самосохранения. — Голос Мордора (@spacelordrock) 1 февраля 2019 г.

Поляки никогда не отличались особой одаренностью и в попытках быть самыми европейскими европейцами всю историю оказывались у разбитого корыта. — Жанна Русакова (@GhomeGh) 1 февраля 2019 г.

Стремясь наказать, Бог лишает всего: и ума, и инстинкта самосохренения. — typical russian (@typicalrussian3) 1 февраля 2019 г.