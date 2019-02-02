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"Некоторых Бог сначала лишает чувства самосохранения": МИД Польши просит США разместить в Европе ядерное оружие

02 февраля 2019, 00:39  •  70 • В мире
Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили на континенте своё ядерное оружие, считает глава МИД Польши Яцек Чапутович. Да и сама Польша не откажется от размещения ядерных арсеналов, добавил он. "Всё-таки, стремясь наказать, Бог сначала лишает не разума, а инстинкта самосохранения", - решили пользователи Сети.
Глава польского МИД Яцек Чапутович дал интервью немецкому журналу Spigel, в котором сообщил, что Европа только выиграла бы от размещения США на континенте американских войск и ядерных ракет. Не исключает он и того, что на польской территории в будущем могут появиться американские арсеналы ядерного оружия.
"Мы не хотим этого. Но все зависит от того, как Россия будет вести себя в будущем, продолжит ли она свою агрессивную оборонную политику. Это должно было бы решить НАТО как сообщество", - цитирует слова министра Утро.Ру.
Сказано всё это было на фоне выступления госсекретаря США Майкла Помпео, сообщившего в пятницу, 1 февраля, о том, что Вашингтон выходит из Договора об РСМД.
"Всё-таки, стремясь наказать, Бог сначала лишает не разума, а инстинкта самосохранения", - прокомментировал слова польского министра в своём микроблоге в Twitter пользователь "Голос Мордора".
"Поляки никогда не отличались особой одарённостью и в попытках быть самыми европейскими европейцами всю историю оказывались у разбитого корыта", - ответила Жанна Русакова.
"А Чапушилыч базу Рамштайн и её окрестности волевым решением вычеркнул из состава Европы? Или там оно недостаточно ядерное?"- удивился пользователь Андрей Ветров.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что США должны разместить в Европе атомное оружие, так как это в интересах европейских стран.
Всё таки стремясь наказать, бог сначала лишает не разума, а инстинкта самосохранения.
— Голос Мордора (@spacelordrock) 1 февраля 2019 г.
Поляки никогда не отличались особой одаренностью и в попытках быть самыми европейскими европейцами всю историю оказывались у разбитого корыта.
— Жанна Русакова (@GhomeGh) 1 февраля 2019 г.
Стремясь наказать, Бог лишает всего: и ума, и инстинкта самосохренения.
— typical russian (@typicalrussian3) 1 февраля 2019 г.
Если это оружие не будет сразу уничтожено превентивным ударом, то можно сразу белый флаг выкидывать. Подлетное время несколько минут не оставляет шансов даже на взаимное уничтожение.
— Александр Горшков (@Orndung) 1 февраля 2019 г.

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