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"Некоторые причастные воевали в ВСУ": В Италии полиция распотрошила огромный склад боеприпасов нацистов

16 июля 2019, 07:54  •  159 • В мире
В Италии полиция смогла обнаружить и обезвредить огромный склад, где хранили боеприпасы нацисты. В закутках распотрошенного тайника нашлась даже ракета класса "воздух-воздух". В Сети отмечают: "Некоторые причастные к этому складу воевали на Донбассе на стороне ВСУ".
Антитеррористическое подразделение итальянской полиции провело спецоперацию в северной части страны. Целью стражей порядка стал тайник ультраправых экстремистов, где те хранили оружие.
"Добыча" силовиков оказалась более чем богата. В хранилище нашли множество оружия – от ножей до целой ракеты класса "воздух-воздух" (предположительно, ранее она принадлежала катарской армии). Кроме того, здесь же хранились предметы с нацистской символикой, к примеру, свастикой.
Также задержаны несколько человек из числа неонацистов. Как пишет портал ВВС, среди них, кроме итальянцев, есть молдаванин и алжирец. "И да, некоторые причастные к этому складу воевали на Донбассе на стороне ВСУ", - сообщил в своей ЖЖ известный блогер colonelcassad.

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