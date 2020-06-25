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"Некоторые люди никак не умрут": Западные читатели поглумились над Парадом Победы в Москве

25 июня 2020, 15:00  •  196 • Политика
Западные СМИ наперебой пишут о том, как Россия в условиях пандемии хвалится военной мощью, проводя парады. А западные читатели пошли ещё дальше и просто поглумились над Парадом Победы и ветеранами, а может быть, и не только: "Некоторые люди никак не умрут".
Ряд изданий США и других стран раскритиковали проведение Парада Победы в Москве. Кто-то связал критику с коронавирусом, кому-то не по нраву демонстрация военной мощи, а кто-то и вовсе усмотрел в торжествах связь с поправками в Конституцию.
Читатели оставили под новостями о параде сотни комментариев - от испуганных и возмущённых до откровенно оскорбительных. Издание "ИноСМИ" перевело некоторые из них.
Больше всех досталось российскому президенту:
"Некоторые люди никак не умрут", - сетует Nicolas Crowhurstt. "Насколько счастливее нам бы жилось без Путина, да и русскому народу тоже. Но ничто не вечно", - размышляет Mrs M.
Pictish poet предостерегает: "Ну всё, кривая заражений сейчас рванёт вверх, потому что Путин невежда". А On2Thought прогнозирует, что в 2036 году Путин будет снова принимать парад - ему будет 83. "А теперь вспомните, какими зомби были 75-летний Брежнев в 1982-м и 73-летний Черненко в 1985-м", - предлагает комментатор.
Впрочем, часть читателей не смогла сдержать своего восхищения великолепным зрелищем, разыгравшимся у стен Кремля.
JohnOC написал: "Спорим, Трампутин завидует настоящему Путину". А Apocalypse Orange адресовал русскому лидеру слова поддержки: "Отличная шагистика, Влади! Трампу бы у тебя понравилось!".
А некий Far Traveler признался, что скорее согласен с российским видением тех исторических событий, и напомнил, кто на самом деле победил нацистов: "Пару лет назад побывал в Национальном музее Второй мировой войны в Новом Орлеане. Меня потрясло, что ни героической роли Советов, ни вкладу Сопротивления места там не нашлось. Такое чувство, что США воевали с нацистами в одиночку.
Ему вторит OttBix: "Мы все знаем, кто выжидал почти три года, пока нацисты и Советы измотают друг друга, и провоевал всего год, когда немцы были уже на последнем издыхании".

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